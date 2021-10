Za volant si sadol s alkoholom v krvi. Nafúkal viac ako dve promile

Muž spôsobil dopravnú nehodu.

28. okt 2021 o 13:19 TASR

GALANTA. Polícia v Galante vyšetruje dopravnú nehodu, ktorú spôsobil 38-ročný vodič pod vplyvom alkoholu. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti.

Nehoda sa stala v stredu (27. októbra) vo večerných hodinách. "Opitý muž jeden kruhový objazd zvládol, druhý si už nevšimol a strhol to priamo cez neho. To ho ale nezastavilo, autom pokračoval v jazde, až kým sa mu do cesty nepostavilo zaparkované vozidlo," uviedla polícia.

Privolaní policajti pri dychovej skúške zistili, že vodič šoféroval s viac ako dve promile alkoholu.

"Svoje konanie oľutoval, ale policajti ho zadržali a následne eskortovali do cely predbežného zadržania. Pri zrážke vznikla podľa predbežných odhadov celková škoda takmer 10.000 eur," informovala polícia.

Muž sa dopustil prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, za ktorý môže hroziť až ročný pobyt vo väzení. "Policajti ho budú riešiť v tzv. superrýchlom konaní a už onedlho sa postaví pred sudcu," doplnila polícia.