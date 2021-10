Mikuláš, trhy a adventný program v Trnave bude

Radnica počíta so všetkými epidemiologickými opatreniami.

27. okt 2021 o 15:59 Dominika Grebeníčková

TRNAVA. Vianočné stánky v centre mesta, Mikuláš, stredoveké trhy či adventné koncerty sa mesto Trnava rozhodlo uskutočniť. Všetko pripravujú v súlade s platnými opatreniami.

Stánky budú fungovať v rámci ambulantného predaja, režimy jednotlivých podujatí budú stanovené podľa COVID semaforu. Mesto Trnava zároveň vyzýva návštevníkov na zodpovednosť voči sebe i zdraviu ostatných.



„Hľadali sme spôsob, ako aj v aktuálnej situácii priniesť do mesta tú pravú sviatočnú atmosféru. Podarilo sa nám pripraviť to, čo máme na tomto období radi, a zároveň rešpektovať nariadenia. Našou snahou bolo, aby si Trnavčania mohli užiť advent v meste čo najlepšie a zároveň bezpečne, pretože epidemiologickú situáciu neberieme na ľahkú váhu. Prosíme preto ľudí, aby ani vo sviatočnej nálade nezabúdali na vhodnú prevenciu,“ hovorí viceprimátor Trnavy Tibor Pekarčík.



Advent v Trnave sa začne v stredu 1. decembra a potrvá do stredy 22. decembra. Stánky s vianočným tovarom vrátane občerstvenia a nápojov budú na Trojičnom námestí a v časti Hlavnej ulice. Oproti predošlým rokom bude stánkov o niečo menej, okolo štyridsať, aby bolo možné zabezpečiť potrebné rozostupy.



V pondelok 6. decembra príde do mesta Mikuláš. Opäť sa ukáže priamo v uliciach historického centra. Spolu so svojím sprievodom na koči pozdraví a obdaruje každého, koho na ceste Trnavou stretne.

Za dverami Kostola Sv. Jakuba zaznie spev Kataríny Koščovej s kapelou a sláčikovým kvartetom i ďalších umelcov a zborov. Počas troch nedieľ čakajú na deti veselé divadelné predstavenia.



Nárazy kladiva raziča mincí, topiaci sa včelí vosk na výrobu sviečok, vôňa medu a čečiny vznášajúca sa ovzduším – to sú Stredoveké adventné trhy. Medzi 17. a 19. decembrom sa na najstaršom trhovisku v meste, Námestí sv. Mikuláša, objavia doboví remeselníci, aby návštevníkom ponúkli svoje ručne zhotovené výrobky, netradičné kulinárske špeciality či horúci stredoveký punč.



Sviatočnú atmosféru doplní aj originálna trnavská online hra Škriatkovo kúzlo.

„V polovici novembra spúšťame zimnú rozprávku na adrese skriatkovia.trnava.sk. Vlani si získala mnoho priaznivcov a tak sa tento rok stretneme so škriatkom Krémešom a jeho priateľmi znova. Hra nás prevedie centrom mesta, kde prostredníctvom inštalácií v ôsmich oknách nakukneme do čarovných škriatkovských svetov,“ hovorí Matej Juran z Mestského kultúrneho strediska – Zaži v Trnave.



V rámci osláv nového roka 2022 pripravili tradičný Novoročný koncert v Kostole sv. Jakuba. Trnavský komorný orchester so sólistami Hanou Friedovou a Danielom Čapkovičom nám predstavia piesne Mikuláša Schneidera-Trnavského, Jána Václava Stamitza a Ladislava Kupkoviča.