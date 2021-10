PIOVARČI: Platiť hráčov v týchto súťažiach nie je dobrá cesta

Leopoldovčanov trápia chýbajúci hráči aj slabá účasť na tréningoch.

26. okt 2021 o 18:04 Martina Radošovská

LEOPOLDOV. Klub od väznice neťahá práve najlepšiu jesennú časť a o spokojnosti s výsledkami sa nedá hovoriť.

Po pomerne dobrom úvode začali mužstvo trápiť zranenia či výpadky hráčov kvôli iným povinnostiam, čo sa odzrkadlilo na výsledkoch. Podľa trénera Stanislava Piovarčiho nie je v mužstve najlepšia ani účasť na tréningoch.

Článok pokračuje pod video reklamou

Pred sezónou odišli z kádra Peter Čeliga a Patrik Prosnan, ktorým skončilo hosťovanie z Veľkých Kostolian. Jozef Beko posilnil Kľačany, no v Leopoldove sa poslednú sezónu do futbalového diania už nezapájal. Smerom dnu prišiel Andrej Adamík z Dolného Trhovišťa, zo susedného Červeníka sa vrátil Branislav Krajčovič a pribudol aj Dominik Chmúra, ktorý študoval v Brne, kde zároveň hrával za moravskú Sláviu Brno. V mužstve ostaršili z dorastu brankára Matúša Malovca a Adama Škodu. Do zimnej prípravy by chceli zapojiť aj viacero hráčov z dorasteneckej kategórie.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Silná kabína a skvela defenzíva. V Ružindole sú naladení na víťaznú vlnu Čítajte

Leopoldov počas jesennej časti dosahuje kolísavé výsledky. „Môžem povedať, že sme začali relatívne dobre, nemali sme výpadky v zostave a prvé štyri kolá boli dobré hlavne po hernej stránke,“ zhodnotil hrajúci tréner Stanislav Piovarči.

Zranenia a absencie

Od zápasu s Cíferom sa však začali nabaľovať problémy. „Prišli viaceré zranenia, absencie, či už z dôvodu dovoleniek, pracovných povinností, choroby, a celý september, kedy bolo najviac zápasov, sme lepili zostavu a chýbalo nám veľa hráčov, čo sa odzrkadlilo na výsledkoch,“ pokračoval Piovarči, ktorý dodal, že s tým súvisí aj slabšia tréningová morálka.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Gašparík: Nikto nevie, ako by derby dopadlo. Sklamanie sme cítili celý týždeň Čítajte

„V tomto období sme mali najväčšie problémy v defenzíve a viem, že so zraneniami bojovalo viacero mužstiev aj z dôvodu nahusteného programu.“

Aktuálne patrí medzi dlhodobo zranených hráčov Adam Mičian, ktorého trápia svalové problémy už skoro dva mesiace, Matej Holan