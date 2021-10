Škrtel: Víťazstvo je najlepšia odpoveď pre našich neprajníkov

V trnavskom drese ešte neokúsil chuť prehry. Okrem kontumácie.

24. okt 2021 o 21:58 Martina Radošovská

TRNAVA. Trnave sa napriek nepríjemným udalostiam podarilo nadviazať na víťaznú šnúru a pripísala si ďalšie víťazstvo s čistým kontom. Skúsený Martin Škrtel nastúpil na zápas s Pohroním s kapitánskou páskou na ruke.

Spartakovci vedeli, že po psychicky náročnom týždni ich v lige nečaká jednoduché stretnutie.

„Domáci možno nedosahujú po kvalitatívnej stránke našu úroveň, ale o to viac sme si boli vedomí, že budú bojovať, a vnímali sme to pre nás ako náročný zápas po psychickej stránke, vzhľadom na udalosti, ktoré sa za posledný týždeň udiali. Som rád, že mužstvo sa zomklo, ukázalo charakter a zvíťazili sme,“ vyjadril sa pre médiá po zápase Martin Škrtel.

Chuť prehry neokúsil

V drese Trnavy ešte neokúsil trpkú chuť prehry, dokonca ani inkasovaného gólu. Spartak si tak k zápasom s čistým kontom proti Seredi, Dunajskej Strede a Trenčínu pripísal aj stretnutie s Pohroním.

„Na to sme v zápase. Snažíme sa mužstvu pomôcť vzadu tým, že udržíme nulu a našou kvalitou sa potom presadíme vpredu. Nie je to však iba vec obrany či brankára, ale celé mužstvo hrá zodpovedne dozadu, čo sa odzrkadľuje aj na výsledkoch,“ pokračoval Škrtel.

O tom, či je útok na titul reálny, sa v Spartaku zatiaľ nehovorí. „Uvidíme, či bude reálny, my sa na to nepozeráme. Hráme si svoju hru, ideme od zápasu k zápasu s cieľom v každom kole vyhrať. Verím, že sa nám bude takto dariť aj naďalej,“ uviedol skúsený obranca.

Odpoveď pre neprajníkov

Nie je pochýb, že udalosti z posledného týždňa mužstvom otriasli, dokonca aj pre Martina Škrtela, ktorý je skúseným hráčom, to bol nový zážitok z futbalových trávnikov.

„Bol to pre mňa dosť nepríjemný zážitok a verím, že s takým niečím sa už nestretnem. Po psychickej stránke išlo o náročné obdobie, pretože na zápas so Slovanom sme sa tvrdo pripravovali a napokon sa ani neodohral. Potom sa okolo toho diali udalosti, niektoré boli konkrétne mierené aj na moju osobu, čo nebolo jednoduché, ale taký je život a treba sa s tým zmieriť a vyrovnať. Myslím si, že to, čo sme predviedli v zápase s Pohroním, bola odpoveď všetkým neprajníkom a ľuďom, ktorí sa na našu adresu negatívne vyjadrovali.“

Kým v prvom polčase sa Spartak dostal do vedenia rýchlym gólom a pridal ešte jeden, v druhom sa už diváci gólu nedočkali. „Do druhého polčasu sme išli s cieľom udržať výsledok a pridať ďalší gól, čo sa nám nepodarilo. Myslím si však, že 2:0 je pekný výsledok a aj keď výkon v druhom polčase nebol taký, ako si predstavujeme, dôležité je víťazstvo a obzvlášť v tejto situácii,“ zhodnotil stretnutie Škrtel.

Gergely Tumma, pre ktorého to bol prvý zápas sezóny v základnej zostave, začínal v strede so Škrtelom a Kóšom po boku, neskôr sa vymenil so Škrtelom. „Hrali sme v novom systéme a výmena bola trénerov pokyn, ktorý sme rešpektovali. Gergely Tumma nastúpil po veľmi dlhej dobe a odviedol vynikajúci výkon. Som rád, že výkony, ktoré predvádza na tréningu, preniesol aj do zápasu a ukázal, že sa na neho môžeme hocikedy spoľahnúť,“ uzavrel Martin Škrtel.