Gašparík: Nikto nevie, ako by derby dopadlo. Sklamanie sme cítili celý týždeň

Spartak a kontumácie

1968

SPARTAK – SLOVAN 0:1 nedohrané – 0:3 kontumačne

V prvom zápase jari, keď prišiel Slovan, dali belasí v 29. minúte gól (Laco Móder) a praskla bariéra v oblúku medzi južnou a západnou tribúnou, v časti, ktorú zaplnili slovanisti, ktorí sa na štadión dostali bez vstupeniek, keď prelomili vchod do štadióna. Diváci sa vyhrnuli na plochu, vrátiť sa nemali kam a rozhodca Sláma zápas ukončil, keď nesúhlasil natiahnuť za bránu lano. Dobrá vôľa opakovať šláger nenarazila na pochopenie, stretnutie kontumovali v prospech Slovana, ktorému to, samozrejme, prišlo vhod. K zisku titulu im to aj tak nepomohlo, majstrom bola Trnava s náskokom 5 bodov pred Slovanom.

1968

SPARTAK – DUKLA 1:0 nedohrané – 3:0 kontumačne

Po víťazstve 1:0 na Slavii (Adamec) prišla v 3. kole do Trnavy pražská Dukla a keď rozhodca Mitrič odpískal proti nej v 85. min pokutový kop a Adamec ho premenil, odmietli vojaci pokračovať v hre. Ďalšia kontumácia – tentoraz v prospech Spartaka.

1996

SPARTAK – HUMENNÉ 0:0 – 0:3 kontumačne

Jarné odvety a nadstavbová časť nedopadli pre Spartak ani zďaleka podľa očakávania. Po dvoch domácich výhrach, remíze a prehre vonku prišiel zápas v Trnave 30. marca s Humenným, ktorý sa stal historickým v negatívnom zmysle. Rozhodca Vladimír Mušák z Námestova vylúčil Trnave dvoch hráčov (Hrabal, Mačák), neodpískal jedenástku v jej prospech, duel sa skončil 0:0 a po záverečnom hvizde ho jeden divák priamo na hracej ploche inzultoval. Trnavčania dostali štyri tresty – zápas prehrali kontumačne 0:3, hoci bol riadne dohraný, odrátali im nepochopiteľne aj tri body, uložili finančnú pokutu a uzavreli štadión pre divákov na jedno stretnutie.

2021

SPARTAK – SLOVAN 0:0 nedohrané – 0:3 kontumačne

V 14. minúte zápasu vtrhli na hraciu plochu chuligáni z oboch táborov a priamo pred 9-tisíc divákmi a televíznymi obrazovkami sa bili. Potrebný bol zásah polície. Rozhodcovia zápas ukončili a o jeho osude sa rozhodovalo za "zeleným stolom". MIKI