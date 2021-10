Spartak cez víkend vybojoval dôležité víťazstvo a čisté konto

Po posledných udalostiach bol zápas s Pohroním pre mužstvo zlomovým.

24. okt 2021 o 21:23 TASR

ŽIAR NAD HRONOM. Posledný týždeň bol najdiskutovanejšou športovou udalosťou predčasne ukončený zápas medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava kvôli výtržnostiam chuligánov z oboch táborov priamo na hracej ploche.

Spartak sa v stredu dozvedel verdikt, ktorým bola kontumácia 0:3 v prospech Slovana. Napriek tomu sa hráči snažili sústrediť sa na ďalší dôležitý zápas, v ktorom sa základná časť Fortuna ligy prehupla do druhej polovice.

Naladili sa na víťazstvo

Bez ohľadu na kontumáciu so Slovanom, o ktorej sa rozhodlo za zeleným stolom, na trávniku spartakovci naposledy prehrali v 2. kole v Senici a na víťaznej vlne chceli aj naďalej pokračovať. V rámci 12. kola vycestovali do Žiaru nad Hronom, kde ich privítalo Pohronie.

„Bude to ťažký zápas, ale v hlavách sme nastavení dobre a nemôžeme sa tými rozhodnutiami trápiť, lebo to nedokážeme ovplyvniť. Musíme sa sústrediť na našu prácu a pokúsiť sa pokračovať v dobrej sérii. Chceme sa pozerať na to, čo nás čaká, a nie na to, čo bolo,“ vyjadril sa pred zápasom pre klubový web Martin Bukata.

Od úvodu stretnutia boli futbalovejší i aktívnejší Trnavčania, ale nebezpečnejšiu strelu predviedol domáci Ladji, ktorý spoza šestnástky mieril vedľa. Hneď nato Spartak išiel dopredu, Cabral centrom hľadal Ristovskiho, Pajer však loptu odhlavičkoval, no iba pred Boatenga, ktorý si ju spracoval a prízemnou strelou otvoril skóre stretnutia – 0:1. Pohronie sa snažilo Lačným a Ladjim vytvoriť si vpredu dobré situácie, na opačnej strane servíroval nebezpečné centre pred bránku Grič. Po jednom z nich Cabral zakončoval do Kokovasa.

Druhý gólový moment prišiel v tridsiatej minúte. Po rohovom kope sa dostala odrazená lopta pred Griča, ten ju z kraja pätky ležiac na zemi posunul na Ristovskiho, ktorý z voleja trafil voľný priestor Hrdličkovej svätyne – 0:2. Zníženie potom mohol privodiť po centri Kokovasa Lačný, ale vo výskoku dominoval gólman Takáč. Hostia pred prestávkou mali dve väčšie šance, keď najprv Ristovski strieľal a zasahovať musel Hrdlička a následne po prudkom centri Griča hlavičkoval Bamidele Isa do brvna. V nadstavenom čase prvého dejstva po priamom kope Ladjiho mal ešte prácu Takáč.

Zmenené rozostavenie

Do druhého polčasu Trnavčania poslali miesto kanoniera Ristovskiho na ihrisko obrancu Trajkovskiho. Iniciatívu prevzali domáci a mohli znížiť už v 48. minúte. Kokovas asi chcel centrovať, no napokon sa lopta zniesla ako ďalekonosná strela a Takáč sa musel poriadne natiahnuť, hoci sa lopta medzi žrde nezmestila.

Potom sa dostal do veľmi dobrej šance Blahút, dobre totiž kombinoval s Mazanom a Adamcom, ale v polopáde napokon nezaskočil gólmana Spartaka. Pohronie sympaticky hrozilo naďalej, ale chýbala vyložená šanca.

Bíli andelé sa opierali o dobrú defenzívu a s pribúdajúcim časom sa spoliehali i na rýchle kontry. Z prvej vážnejšej zakončoval Cabral, no Hrdlička nemal problém zasiahnuť a neskôr pri druhej nebezpečnej situácii mu pomohol Blahút odkopom na rohový kop. V závere chýbal domácim typický tlak či moment prekvapenia, takže dráma sa pod Šibeničným vrchom nekonala.

„Dnes sme výnimočne zmenili rozostavenie a hrali sme na troch obrancov, lebo sme chceli staviť na dvoch útočníkov, s Cabralom a Yusufom na krídlach, aby sme boli nebezpečnejší v ofenzíve. Vyplatilo sa nám to, obaja útočníci dali gól. V 2. polčase sme prestriedali a zápas sme si ustrážili v strednom bloku. Nepúšťali sme súpera do nebezpečných situácií. Sme radi, že sme dosiahli víťazstvo, lebo po tom poslednom incidente sme potrebovali vzpruhu,“ zhodnotil výkon mužstva na pozápasovej tlačovej konferencii trnavský kouč Michal Gašparík.

Na poslednú chvíľu vypadol kvôli svalovým problémom zo zostavy Filip Twardzik, ktorý zaskakoval na ľavej strane obrany za zraneného Martina Mikoviča. Michal Gašparík poslal na ihrisko Gergeyho Tummu a defenzívu stiahol na troch obrancov.

„Naším cieľom bolo nedostať gól a vedeli sme, že nejaký dáme, takže spokojnosť. To, čo sa stalo, nás nepribrzdilo, ideme si za naším cieľom a možno nás to aj posilnilo. Sme jeden tím, sme súdržní a ideme ďalej,“ povedal pre klubový web Gergely Tumma.

FK Pohronie – FC Spartak Trnava 0:2 (0:2)

Góly: 12. K. Boateng, 30. Ristovski. Pred 572 divákmi rozhodovali Prešinský – Ádám, Kmec, ŽK: Badolo – Bamidele Isa, Bukata, Tumma.

POHRONIE: Hrdlička - Blahút, Pajer, Štrba, Kokovas - Lásik, M. Adamec (75. Šmatlák) - Mazan, Ladji, Badolo (88. Záhumenský) - Lačný.

SPARTAK: Takáč – Škrtel, Tumma (70. Čurma), Kóša – Cabral (89. Iván), Bukata, Savvidis, Grič, Bamidele Isa (89. Olejník) – Ristovski (46. Trajkovski), K. Boateng (81. Jones.