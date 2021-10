FOTO: Policajti zaznamenali tri zrážky cyklistov s autami

Ani pri jednej z nich neasistoval alkohol.

23. okt 2021 o 14:50 (tt)

TRNAVSKÝ KRAJ. Na nepozornosť vodičov doplatili cyklisti v okresoch Piešťany a Galanta, na svoju vlastnú v okrese Skalica.

K dopravnej nehode, v obci Banka, boli policajti privolaní v stredu, v popoludňajších hodinách. 70 ročný vodič auta Ford Focus skrížil, pri odbočovaní vľavo, cestu 87 ročnému cyklistovi na elektrobicykli. Ten sa už autu nedokázal vyhnúť. Pri páde utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali prevoz do nemocnice.

Dopravní policajti riešili dopravnú nehodu aj včera, skoro ráno, v meste Gbely. 58 ročná cyklistka, ktorá išla po vedľajšej ceste, si pravdepodobne nevšimla auto Škoda Octavia. Pri vchádzaní do kruhového objazdu mu nedala prednosť a na narazila do jeho zadnej časti. Pri páde na zem si poranila hlavu a po prvotnom ošetrení ju RZP previezla na ošetrenie do nemocnice.

Polícia príčiny a okolnosti oboch nehôd naďalej vyšetruje.

Bez ujmy na zdraví skončila včerajšia podvečerná zrážka 27 ročnej vodičky a 34 ročného cyklistu, pri obci Kajal. Mladá žena nedala, na aute Deawoo Lanos, prednosť mužovi, ktorý išiel po hlavnej ceste. Ten už nedokázal zareagovať a zboku do auta narazil.

Polícia vec eviduje ako škodovú udalosť. Vinníčku zrážky policajti vyriešili na mieste v blokovom konaní.

Relatívne pekné počasie umožňuje cyklistom aj naďalej brázdiť cesty. Dni sa nám však skracujú a ich viditeľnosť sa stále zmenšuje. Apelujeme na dvojkolesových, ale aj štvorkolesových jazdcov, aby zvýšili opatrnosť a najmä pri prejazde cez križovatky sa riadne presvedčili, či je to bezpečné.