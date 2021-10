Dušičky v Trnave, cintoríny budú otvorené do desiatej večer

Mesto nepočíta so žiadnymi mimoriadnymi opatreniami na pohrebiskách.

21. okt 2021 o 15:38 Peter Briška

TRNAVA. Aj tento rok budú mať ľudia možnosť navštíviť hroby pozostalých či vzdať úctu významným osobnostiam pochovaným na trnavských cintorínoch.

Všetkých päť cintorínov, na Kamennej ceste, na ulici Terézie Vansovej, evanjelický na Nitrianskej, v Modranke a vojenský na Nitrianskej, bude mať predĺženú otváraciu dobu.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Všetci štyria fajčia, obyvateľka bytu sa sťažuje na susedov Čítajte

Od 26. októbra do 10. novembra sú k dispozícii od siedmej ráno do desiatej večer. Navyše, od 25. do 31. októbra je okres Trnava v zmysle platného Covid automatu v oranžovej farbe. Z toho vyplýva, že v tomto období nebudú na cintorínoch platiť žiadne mimoriadne opatrenia.

Článok pokračuje pod video reklamou

To, aký režim bude platiť od 1. novembra, sa ešte nevie, ale ani v prípade zhoršenej epidemiologickej situácie by nemal byť pohyb návštevníkov cintorínov obmedzený, nakoľko ide o vonkajšie priestory.