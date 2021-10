Za symbolický hlinený dukát dostanú jedlo

Hlinený dukát pre núdznych začína platiť v ďalších šiestich mestách.

19. okt 2021 o 16:04 TASR

TRNAVA. Symbolické platidlo hlinený dukát už štvrtý rok funguje v Trnave a pomáha núdznym získať jedlo. Trnavská arcidiecézna charita (TACH) s ním najnovšie prichádza do ďalších šiestich miest na Slovensku. Informovala o tom PR TACH Darina Kukuľová Kvetanová.

Hlinený dukát uviedli pred Vianocami v roku 2017 ako pomoc a motiváciu pre ľudí na okraji spoločnosti. Je alternatívou pre žobrajúcich, ktorí často získané peniaze vymieňajú za alkohol alebo drogy.

Zároveň je príležitosťou pre Trnavčanov, ochotných ľudí v núdzi podporiť, ktorí však majú problém práve s tým, že ich almužna nie je použitá práve najsprávnejším spôsobom.

Za hlinený dukát dostanú ľudia v núdzi v charitnom centre potravinový balíček a aj ďalšie služby, rovnako aj v niektorých partnerských stánkoch s občerstvením. Dá sa kúpiť v automatoch alebo na predajných miestach.

Po dobrej skúsenosti z Trnavy sa rozhodla TACH priniesť projekt aj do Hlohovca, Piešťan a Nového Mesta nad Váhom, zavedenie však oddialila pandémia.

„Našu snahu sme nevzdali a momentálne je všetko pripravené na to, aby aj tam poskytoval účinnú pomoc núdznym ľuďom,“ uviedol riaditeľ TACH Miroslav Dzurech. Do projektu sa zapája tiež Diecézna charita Žilina, ktorá platidlo prinesie do Žiliny, Martina a Čadce. V týchto mestách prevádzkuje nocľahárne a nízkoprahové denné centrá, v ktorých sa stará o viac ako 200 ľudí bez domova a približne 1000 núdznych ľudí žijúcich v extrémnej chudobe.

„Ľudia, ktorých vidíme žobrať na ulici, potrebujú jedlo, možnosť osobnej hygieny, nocľah a teplo. Projektom im chceme priniesť účinnú pomoc a zároveň umožniť verejnosti, aby na tejto pomoci participovala,“ povedal riaditeľ Diecéznej charity Žilina Peter Birčák.

„Toto naše symbolické platidlo má význam najmä vtedy, keď je naň naviazaná ďalšia komplexná služba pre ľudí bez domova. V charitných zariadeniach máme okrem vhodných podmienok aj odborných pracovníkov, ktorí sú pripravení podporiť ľudí bez domova na ceste za životnou zmenou. Práve dukát môže byť podnetom, vďaka ktorému na dvere charity zaklopú,“ doplnil Dzurech.