Nový kanál v Cíferi chráni obyvateľov

Na projekt za viac ako 2,2 milióna eur Cífer získal peniaze z eurofondov, približne 400-tisíc eur hradil z obecnej kasy. Ide o najväčšiu a najdrahšiu akciu v obci za posledné desaťročia. Domáci sú v bezpečí, kanál vie odviesť až storočnú vodu.

18. okt 2021 o 8:29 Peter Briška

TRNAVA. Cíferčania už môžu pokojne spávať, prívalové dažde či jarné roztápanie snehu z polí im už nebude robiť problémy. Dôvodom je protipovodňový kanál, nazývaný aj Suchý potok, ktorý obec dokončila v minulom roku.

Cena za práce na jeho výstavbe sa vyšplhala na 2,28 milióna eur. Dotácia z operačného programu Kvalita životného prostredia predstavovala 1,88 milióna eur, približne 400-tisíc eur zaplatila obec zo svojho. „Treba povedať, že pre nás to bola nezanedbateľná suma, ktorá len zvýrazňuje to, akú dôležitosť táto stavba pre našu obec mala,“ vysvetlil Maroš Sagan, starosta Cífera.

Bývalé koryto

Kanál vznikol v miestach koryta bývalého občasného toku, ktorý sa v minulosti napĺňal vodou len občas. „Potok usmerňoval vodu z roztopených snehov alebo z dažďov a odvádzal ju až ku riečke Gidra za Cíferom. V posledných desaťročiach sa v ňom voda objavovala sporadicky, ale ak sa tak už stalo, tak bola z toho rovno povodeň, napríklad v rokoch 2006 a potom dokonca dvakrát v roku 2016,“ popísal Sagan.

Voda do obce vtedy pritiekla z polí nad ňou a spravidla sa rozliala v jej intraviláne. Zatopila dvory, pivnice či prízemia rodinných domov.

„Po takýchto opakovaných zážitkoch boli obyvatelia v blízkosti bývalého toku doslova traumatizovaní pri každej extrémnej meteorologickej situácii,“ popísal Sagan dôvody, prečo sa do výstavby kanála pustili.

Desať rokov dozadu

Do príprav na výstavbu kanála sa obec pustila ešte v roku 2011. Išlo o projekt, ktorý si nemohla dovoliť zaplatiť z obecnej kasy. Niekoľkokrát obec žiadala o eurofondy, úspešná bola až so svojou štvrtou žiadosťou, konkrétne v roku 2018. Spevnené koryto v celkovej dĺžke približne 1,5 kilometra postavili z betónových tvárnic, ktoré zaliali betónom. Veľká časť má dno zo vsakovacích tvárnic, pretože podmienkou pridelenia dotácie bolo zadržanie časti vody v obci.

„Stavba je naprojektovaná na storočnú povodeň, takže by mala vedieť bez problémov previesť cez obec aj relatívne veľkú vodu, ktorá by inak spôsobila katastrofu,“ dodal starosta. A previedol už hotový kanál nejakú „veľkú“ vodu?

Zatiaľ neboli

„Také extrémne javy ako v rokoch 2016 alebo 2006 sa, našťastie,zatiaľ neopakovali. Ale, ako je známe, ich frekvencia a intenzita sa aj pre globálne otepľovanie postupne zvyšuje, stačí si spomenúť na to, čo spôsobili tohtoročné týždňové zrážky v Nemecku,“ dodal Sagan s tým, že sa na kanál snažia postupne napájať aj zberače dažďovej vody z priľahlých ulíc, čo uľahčí riešenie lokálnych problémov so zrážkami.