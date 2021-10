Michal Gašparík: Je to ostuda futbalu. Dúfam, že na ňu klub nedoplatí

Oba kluby k celému incidentu už zverejnili aj stanoviská.

17. okt 2021 o 21:11 Martina Radošovská

TRNAVA. Očakávané a vypredané derby medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava sa nakoniec kvôli výtržnostiam nedohralo. Po necelej štvrťhodine hry na ihrisko vtrhli chuligáni z oboch táborov a pobili sa. Na stanovisko rozhodcov sa čakalo dlho, napokon zápas predčasne ukončili. Tréner Trnavy Michal Gašparík toto správanie odsúdil.

„Stanovisko musia dať kompetentní, ja môžem iba za nás povedať, že nás to mrzí, pretože to mal byť sviatok futbalu a nakoniec je to ostuda futbalu. Jednoznačne sa z toho treba poučiť, pretože toto sa už nikde na svete nedeje,“ vyjadril sa po predčasnom ukončení tréner Michal Gašparík.

O to viac to môže mrzieť trnavských hráčov, pretože na derby so Slovanom si verili. „My sme dnes chceli hrať, chceli sme zápas dohrávať, verili sme si na Slovan, hlavne v domácom prostredí, kde sme mali obrovskú podporu fanúšikov,“ pokračoval tréner.

Chuligáni na ihrisku počas zápasu Trnava - Slovan. (zdroj: TASR)

Derby prináša rivalitu

Pri derby Spartak Trnava – Slovan Bratislava ide o rivalitu, no že prerastie do takejto situácie nikto nečakal. „Rivalitu dvoch klubov bolo cítiť od začiatku, pretože takéto derby so sebou prináša obrovskú emóciu. Bohužiaľ, takto to nakoniec dopadlo a doplatí na to celý klub aj ľudia, ktorí sa na to tešili, či už v televízii alebo priamo na štadióne.“

Kým Spartak chcel zápas dohrávať, Slovan jednoznačne vyjadril záporné stanovisko. „ Ako som povedal, my sme chceli hrať, hráči chceli hrať, ale Slovan na čele s majiteľom klubu nechceli. Ich stanovisko bolo, že sa tu necítia bezpečne,“ uviedol Michal Gašparík.

Ako sa cítil na lavičke, keď sa na ihrisku strhla bitka? „Ako z iného sveta, pretože toto už nikde nevidíte a to sa nemôže stávať a teba takýmto situáciám predchádzať. Zažil som derby, ktoré boli prerušené, ale vždy sa dohrali. Toto bol skutočne extrém,“ doplnil trnavský kouč, ktorý dúfa, že celá udalosť Spartaku neskazí rozbehnutú sezónu a klub na ňu nedoplatí. „Dúfam, že nebude kontumácia a neprídeme o tri body a že nám nezavrú štadión.“

Fanúšikovia v derby Spartak Trnava - Slovan Bratislava. (zdroj: )

Nie je fanúšik ako fanúšik

K vyhrotenej situácii samozrejme nechýbali ani pocity strachu. „Keď sa to tam zbiehalo, bál som sa. Mali sme tam fyzioterapeutku Lenku, ktorá zašívala nášho hráča a zrazu na ňu kričali, aby utekala. Toto sú veci, ktoré neočakávate, že sa môžu stať na Slovensku v 21. storočí. Potom sme už sťahovali hráčov preč z ihriska.“

Po dlhej dobe sa konal v Trnave futbalový sviatok, kedy mohli na štadión prísť aj diváci, a to v pomerne peknom počte. Podľa všetkého však nie je fanúšik ako fanúšik. „Jasné, že takýchto fanúšikov na štadiónoch nechceme, podľa mňa by sa to malo zosobniť a vyvodiť z toho jasné dôsledky,“ doplnil Gašparík, ktorý dodal, že do organizačných vecí ako tréner nevidí. „Kto za to nesie zodpovednosť neviem, my sme sa sústredili na zápas a do poslednej chvíle sme verili, že sa bude dohrávať.“

Keď už bolo rozhodnuté, že v zápase sa pokračovať nebude, futbalisti Spartaka vyšli na hraciu plochu a potleskom poďakovali divákom. „Chceli sme sa poďakovať ľuďom, že prišli, pretože oni nemôžu za tých, ktorí toto spáchali. Chceli sme sa poďakovať za početnú návštevu.“

Slovan obviňuje Spartak

Krátko po incidente zverejnil Slovan Bratislava oficiálne stanovisko k celej udalosti na svojej webovej stránke.

„Celý problém sa začal tak, že počas prvého polčasu sa zhruba 20-30 fanúšikov Trnavy dostalo nad sektor slovanistov a dokonca na strechu štadióna, do ktorého vhodili červeno-čierne dymovnice, ďalšiu pyrotechniku a kamene. Už v tejto chvíli fatálne zlyhala usporiadateľská služba, ktorá následne umožnila 200-300 fanúšikom Spartaka vbehnúť na ihrisko. Títo fanúškovia z domáceho sektora prebehli celú hraciu plochu až k nášmu sektoru bez akéhokoľvek zásahu usporiadateľov a snažili sa atakovať našich fanúšikov,“ píše sa na stránke Slovana, kde klub dodáva, že stojí za svojimi fanúšikmi.

Fanúšikovia Slovana a Trnavy v 161. tradičnom derby. (zdroj: )

„Z nášho pohľadu išlo o jednoznačné zlyhanie usporiadateľskej služby, ktorá fanúšikom z domáceho sektora umožnila jednak prejsť nad náš sektor, a potom mohli vstúpiť priamo na ihrisko. Rovnako odsudzujeme následný zásah voči našim priaznivcom. Rešpektujeme rozhodnutie o predčasnom ukončení zápasu, v tejto chvíli ho považujeme za správne, pretože celý problém vznikol zlyhaním usporiadateľskej služby domáceho klubu,“ povedal generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml.

„Zápas ukončil hlavný rozhodca, no naše stanovisko bolo jasné – nechceli by sme pokračovať po tom, ako boli naši fanúšikovia neprávom potrestaní a vytlačení zo štadióna. Hráme a bojujeme pre nich, a hrať bez nich by pre nás nemalo skutočný zmysel. Osobne za nimi stojím, celý problém totiž vnikol zlyhaním domácej usporiadateľskej služby. Veríme, že sa napriek dnešným nepríjemným zážitkom vrátite z Trnavy všetci domov v rámci možností zdraví, a že vo štvrtok sa uvidíme na Tehelnom poli proti Lincolnu. Klub za vami bude vždy stáť. Spolu sme Slovan,“ doplnil Ivan Kmotrík ml.

Rozhodcovia a delegáti sa po stretnutí odmietli k incidentu vyjadriť s odvolaním sa na to, že nie je ukončené vyšetrovanie udalostí. Budúcnosť zápasu a prípadné disciplinárne postihy zatiaľ nie sú jasné a budú predmetom rozhodnutí, ktoré padnú počas týždňa.

Stanovisko FC Spartak Trnava k celému incidentu nájdete tu:

https://www.fcspartaktrnava.com/clanek.asp?id=8791