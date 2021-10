Kalvária je už päť rokov bez krížov a sôch, reštaurátori ich vrátia do konca roka

Kamenné kríže aj so sochami Krista, Panny Márie, sv. Jána a lotrov Dismasa a Gesmasa si ešte v októbri 2016 odviezli do svojich dielní reštaurátori.

17. okt 2021 o 17:10 SITA

TRNAVA. Už celých päť rokov je Kalvária v Trnave bez krížov a sôch na umelo vytvorenom vŕšku. Kamenné kríže aj so sochami Krista, Panny Márie, sv. Jána a lotrov Dismasa a Gesmasa si ešte v októbri 2016 odviezli do svojich dielní reštaurátori. Na pôvodné miesta ich podľa hovorkyne trnavskej radnice Veroniky Majtánovej vrátia najneskôr do konca tohto roku. Mesto Trnava za obnovu kamennej architektúry, reštaurovanie kovových plastík a statické zabezpečenie ich základov zaplatí viac ako 130-tisíc eur.

Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Sochy z trnavskej Kalvárie sa po rokoch vrátia na pôvodné miesto Čítajte

Súsošie Golgoty je vlastníctvom mesta Trnava, jeho správcom je Mestské kultúrne stredisko. Kalváriu dal na začiatku minulého storočia mimo centra mesta vybudovať trnavský mešťan Jozef Müller. Tvorí ju štrnásť kaplniek a Golgota so sochami na umelo vytvorenom návrší.

Kríže aj podstavce pod sochami stáli na základoch s narušenou statikou a hrozilo aj ich zrútenie. Samotné kovové sochy boli po viac ako storočí veľmi výrazne poškodené, viaceré časti im chýbali. Reštaurátorské práce boli pôvodne rozvrhnuté na 60 mesiacov, neskôr radnica deklarovala návrat jednotlivých prvkov súsošia Golgoty v roku 2019, doteraz sa tak nestalo.

Kalvária v Trnave je príležitostne využívaná na náboženské aktivity, vždy na Veľký piatok je cieľom tichého nesenia drevených krížov z celého mesta.