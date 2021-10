Derby pikošky zo zápasov Sparatak - Slovan

Jeseň 1941: ŠK Bratislava – TŠS Trnava 8:2 (1:0), Bolček 2

Jeseň 1942: ŠK Bratislava – TŠS Trnava 7:1 (1:0), Rychtárik (P)

Jeseň 1949: Sokol NV Trnava – NV Bratislava 2:5 (0:4), Jakubčík, Ištvanovič

Jar 1961: Slovan Bratislava – Spartak Trnava 6:1 (1:0), Barták

Jar 2003: Spartak Trnava – Slovan Bratislava 4:3 (2:1), Kopúnek 2, Kožuch, P.Hodúr

Jeseň 2003: Spartak – Slovan 5:3 (1:1), Kožuch 2, Ujlaky (P), Kriss, Filip

Jar 1968: Spartak – Slovan (29. min 0:1, spadnutá ohrada) – 0:3 kontumačne !!!

Jar 1971: Spartak – Slovan 1:0 (1:0), Adamec – zisk 3. titulu majstra !!!

Jar 1972: Slovan – Spartak 2:2 (0:1), Kabát, Adamec – 45 000 divákov !!!

