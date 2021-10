Gašparík: Je to iný Slovan ako na jar, no my sme doma silní

Derby zápas je vypredaný. Polícia ho označila ako rizikový.

16. okt 2021 o 20:21 Martina Radošovská

TRNAVA. Posledné týždne Trnavou rezonuje najočakávanejšie derby Fortuna ligy so Slovanom Bratislava. Spartak sa po poslednom zápase s Trenčínom dotiahol na čelo tabuľky a od úradujúceho majstra ho delí len o niečo horšie skóre.

Článok pokračuje pod video reklamou

Pred derby čakala na spartakovcov reprezentačná prestávka, ktorú okrem prípravy využili aj na oddych a netradičný tréning vo forme footgolfu pod dohľadom aktívnych hráčov z klubu FootGolf Spartak.

Spartak je doma silný

Prvý týždeň reprezentačnej prestávky mali Spartakovci regeneračný. „Bol to uvoľnenejší týždeň počas ktorého sme mali aj footgolf, víkend bol voľný a posledný týždeň sme sa od pondelka začali klasicky pripravovať. Absolvovali sme sedem tréningových jednotiek orientovaných na Slovan,“ prezradil tréner Michal Gašparík,

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Derby pikošky zo zápasov Sparatak - Slovan Čítajte

Hodila sa pred tak dôležitým zápasom Spartakovcom reprezentačná prestávka? „Na jednej strane by sme možno aj radšej hrali, pretože by sme nevypadli z rytmu, na druhej, chalani, ktorí mali nejaké šrámy a zranenia, mali čas na ich doliečenie.“

A ako to teda vyzerá v mužstve so zraneniami? „Do poriadku sa dal Boateng a Savvidis. Pauza nám pomohla pri Koštrnovi a aj Martin Škrtel mal menšie problémy z umelej trávy v Trenčíne. Otázny je štart Prochádzku, ktorý má stále svalové problémy. Na zápas so Slovanom pôjdeme v plnej sile,“ vysvetlil tréner.

(zdroj: Lukáš Grinaj)

Spartak sa po remíze so Žilinou naladil na víťaznú vlnu. Postupne pribúdali výhry v Michalovciach, doma so Sereďou a dve víťazstvá nad Dunajskou Stredou a Trenčínom, ktoré si Trnava priviezla zvonku.

„Verím, že lepšia pozvánka pre divákov to už ani nemohla byť, keďže sa držíme bok po boku Slovanu, náš herný prejav je veľmi dobrý a navyše na domácom štadióne sme silní a verím, že budeme úspešní aj v tomto derby zápase,“ vyjadril sa trnavský kouč.

V posledných vzájomných zápasoch so Slovanom si Spartak pripísal dve víťazstvá, najskôr 1:2 na Tehelnom poli, následne 3:0 aj doma. „Áno, Slovan sme porazili dvakrát za sebou, ale treba povedať, že je to iný Slovan, s inými hráčmi a iným trénerom. Na druhú stranu, my sme v domácom prostredí úspešní, takže verím, že to bude pekný futbal pre ľudí so šťastným koncom pre nás,“ pokračoval tréner.

V Trnave je klubizmus

Spomínaný Martin Škrtel odohral v trnavskom drese už tri stretnutia. Po osemmesačnom výpadku zo zápasového kolotoča odohral skúsený stopér plnú minutáž. „Najviac ma prekvapil v prvom zápase so Sereďou, pretože nastúpil po veľmi dlhej pauze, vydržal celý zápas a odohral ho na vysokej úrovni. Navyše, v týchto troch zápasoch sme ani raz neinkasovali, je cítiť, že je na ihrisku, pre mužstvo je veľkým prínosom,“ pokračoval Gašparík, ktorý ako domáci tréner počúva ohlasy z každej strany.

„Ohlasy cítime na každom kroku, v Trnave je veľký klubizmus, ľudia tu žijú futbalom, obzvlášť, keď sa darí. Práve derby zápasy sa hrajú pre divákov, je to hlavne o ľuďoch na tribúnach a ja verím, že zvíťaziť dokážeme aj v tomto zápase,“ dodal Gašparík, ktorý je rád, že diváci naplnili povolenú kapacitu na štadióne, teda 9000 divákov, vrátane fanúšikov hostí. Z dôvodu protipandemických opatrení môže byť štadión zaplnený iba na päťdesiat percent.

Po zranení Martina Mikoviča v zápase so Žilinou si kapitánsku pásku striedajú viacerí hráči. „V kabíne som určil, že kapitánom bude Trnavčan, čiže Prochádzka, Vlasko či Takáč, ktorý je odchovancom klubu, títo si pásku medzi sebou posúvajú v jednotlivých zápasoch,“ uzavrel Michal Gašparík.

(zdroj: FC Spartak Trnava)

Rizikový zápas

Derby je zároveň zo strany polície vyhodnotené ako rizikový zápas. Policajné opatrenia začínajú o 14.00 h a predpokladaný čas ukončenia je večer, po 21.00 h. Situáciu však budú policajti v meste Trnava monitorovať počas celej nedele. Pripravené zasiahnuť budú aj špeciálne útvary, policajti z odboru kynológie a hypológie s koňmi a v zálohe bude pripravené aj vodné delo.

Aby polícia zabezpečila verejný poriadok, musí predbežne od 15.00 h a po skončení zápasu približne o 19.00 h uzatvoriť Kollárovu ulicu. Obyvateľom Podjavorinskej ulice bude umožnený vjazd mimo Ulice Kollárovej. Bezpečnostné opatrenia a s tým súvisiace dopravné obmedzenia budú prispôsobené aktuálnej operatívnej situácii a čas uzavretia sa preto môže zmeniť.

Derby zápas Spartak Trnava – Slovan Bratislava je na programe 17. októbra o 17.00 h.