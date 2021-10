Obec získala v dražbe budovu Chladiacich veží Bohunice, o jej využití rozhodnú poslanci

O využití budovy, ktorá stojí v centre obce, zatiaľ podľa informácií starostky Boženy Krajčovičovej nebolo definitívne rozhodnuté.

17. okt 2021 o 8:18 SITA

JASLOVSKÉ BOHUNICE. Obec Jaslovské Bohunice získala v dražbe za 496-tisíc eur administratívnu budovu spoločnosti Chladiace veže Bohunice, ktorá sa dostala do konkurzu.

O využití budovy, ktorá stojí v centre obce, zatiaľ podľa informácií starostky Boženy Krajčovičovej nebolo definitívne rozhodnuté. Diskutujú o ňom poslanci obecného zastupiteľstva, starostka na sociálnej sieti vyzvala na vyjadrenie názoru aj obyvateľov. Jaslovské Bohunice však čaká veľké sťahovanie viacerých inštitúcií, ktoré by malo vyriešiť ich priestorové problémy.

Článok pokračuje pod video reklamou

Písali sme

Písali sme Situácia sa zhoršuje, v okrese Trnava je až sedemdesiat škôl v karanténe Čítajte

Ďalšie priestory potrebuje materská škola, ktorá už z kapacitných dôvodov nedokáže do štyroch tried prijať ďalšie deti. V rovnakej situácii je aj Základná umelecká škola, ktorá má priestory v podkroví základnej školy. Ak tam Základná umelecká škola zostane, do problémov sa môže dostať aj samotná základná škola. V obci už niekoľko rokov pribúdajú nové rodinné domy a chystá sa aj ďalšia výstavba.

Pôvodný návrh počítal podľa starostky s presťahovaním obecného úradu do budovy po Chladiacich vežiach Bohunice, pričom uvoľnené priestory po obecnom úrade by získala materská škola a priestor by tam mala aj pošta. Základná umelecká škola by sa presťahovala do budovy, v ktorej aktuálne sídli pošta. Keďže návrhov na riešenie priestorových problémov je viac, môže sa k ním vyjadriť aj verejnosť.

Spoločnosť Chladiace veže Bohunice vznikla v roku 1994, pôvodne sa zameriavala na výstavbu, generálne opravy a rekonštrukcie chladiacich veží v oblasti priemyslu. Neskôr sa pretransformovala na univerzálnu stavebnú spoločnosť. Pred dvoma rokmi samotná spoločnosť dala návrh na vyhlásenie konkurzu na seba, Okresný súd v Trnave konkurz vyhlásil začiatkom minulého roku.