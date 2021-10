Záujemcovia si kúpili už tisíce nepotrebných vecí

Re-use centrum otvorili pred tromi mesiacmi, jeho cieľom je dávať druhú šancu použitým predmetom.

14. okt 2021 o 7:50 SITA

TRNAVA. Počas prvých troch mesiacov fungovania re-use centra v Trnave si nový domov našlo už 5 000 použitých vecí. Informovala o tom spoločnosť FCC, ktorá prvý sklad použitých predmetov v Trnave s názvom Back2Life vybudovala.

Na Prednádraží

Vznikol na mieste bývalého zberného dvora na Ulici Jána Bottu, jeho súčasťou je aj internetová stránka, z ktorej si môžu záujemcovia prinesené veci vyberať a rezervovať z pohodlia domova.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Pri otvorení centra sme všetci verili, že bude úspešné, no skutočnosť prekonala naše očakávania. Odovzdaním nepotrebných vecí do centra ich vraciame späť do obehu, a tým zároveň predlžujeme ich životnosť. Pomáhame tak predchádzať vzniku odpadu, šetríme životné prostredie a podporujeme cirkulárnu ekonomiku," povedala Zuzana Krenyitzká, manažérka komunikácie spoločnosti FCC. Cieľom podľa nej v tomto prípade nie je zisk, výťažok bude využitý pri realizácii rôznych komunitných projektov.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež V Trnave pribudnú nové cyklochodníky, vieme kde Čítajte

Tisíce položiek

Zamestnankyne od začiatku nahrali do systému e-shopu takmer 7 000 položiek, záujemcovia si kúpili 5 000 predmetov. Ceny sú v tomto prípade skôr symbolické, pohybujú sa od 50 centov do osem eur. Najširšia ponuka vecí je v kategórii produktov určených pre domácnosť.

Ľudia môžu do re-use centra priniesť predmety, ktoré už nevyužívajú, ale sú ešte dobré, funkčné, nepoškodené a čisté, a darovať ich centru. Môžu to byť kuchynské potreby, zariadenie a vybavenie domácností, ručné náradie, športové potreby, hračky, knihy, CD, platne, obrazy, sochy, umelecké predmety, hudobné nástroje, detské kočíky, autosedačky, postieľky, ale aj kabelky, kufre, tašky a iné veci, ktoré môžu ešte niekomu poslúžiť.