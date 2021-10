Stromy pred panelákom polievala každý deň. Suplovala tak prácu niekoho iného?

Trnavčanka zo sídliska Družba sa pýta, ako často mesto zabezpečuje zálievku stromov. Hľadali sme odpovede.

12. okt 2021 o 5:15 Peter Briška

TRNAVA. Do redakcie sme dostali podnet od nespokojnej Trnavčanky z Družby, ktorá kritizovala frekvenciu polievania zelene počas leta. Ak by vraj spolu so synom denne v priebehu júna nezalievala stromy pred činžiakom, iste by vyschli.

„Denne sme ku koreňom stromov vyliali dve vedrá vody. Myslím si, že iba vďaka tomu prežili,“ popísala s tým, že v priebehu leta si všimla, že práve na Spartakovskej niekoľko drevín vyschlo. Nielen tie pred zimným štadiónom, o ktorých sme už písali, ale aj priamo na sídlisku.

Kto polieva v Trnave

V článku sa ďalej dočítate: Zistila radnica nejaké pochybenie?

Ako často je zalievane drevín zabezpečované?

Koľko vody spotrebovali na zalievanie od júla do konca septembra?

Ako sa na problematiku zalievania pozerá arborista?

S otázkami sme sa obrátili na radnicu. O polievanie zelene v Trnave sa okrem Mestských služieb mesta Trnava stará aj viacero firiem, ako napríklad Deltaspol, Regia, Tvorsad a Ateliér Sakt.