FOTO: Dôchodci utrpeli pri autonehode zranenia

9. okt 2021 o 8:50 (tt)

DOLNÉ ZELENICE. Polícia vyšetruje okolnosti nehody ako prečin ublíženia na zdraví z nedbanlivosti.

K dopravnej nehode došlo vo štvrtok (7.10.), krátko po 07.00 h v úseku Dolné Zelenice smer Šúrovce. 84 ročný vodič spolu so 76 ročnou manželkou išli na aute Fiat Punto, keď sa ich rozhodol predchádzať vodič na aute Volvo. 66 ročný vodič prešiel do protismeru, kde mu z protismeru prichádzalo auto VW Golf. V snahe vyhnúť sa čelnej zrážke, došlo ku kontaktu s bočným zrkadlom, stočil volant opäť do pravého jazdného pruhu a obmedzil v jazde staršieho vodiča. Ten nezvládol riadenie a skončil mimo cestu v strome.

Pri nehode utrpeli obaja manželia viaceré zranenia, s ktorými boli prevezení do nemocnice. Ostatní účastníci sa pri nehode nezranili a polícia alkohol u vodičov nezistila. Presné príčiny nehody sú stále predmetom vyšetrovania.

Polícia upozorňuje vodičov, aby sa zbytočne nenáhlili a predchádzali iba vtedy, ak majú dostatočný rozhľad a skúsenosti za volantom. Každá chyba za volantom môže niekoho iného stáť život a zdravie.