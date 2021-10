V rozbehnutej sezóne ich zatiaľ nikto nezdolal

Moravany nad Váhom majú našliapnuté na úspešnú sezónu.

7. okt 2021 o 14:46 Martina Radošovská

MORAVANY. Moravanom sa túto sezónu v siedmej lige zatiaľ darí a v súťaži ešte neokúsili trpkú chuť prehry, za čo im patrí líderská pozícia v tabuľke. Napriek dobrým výsledkom však v mužstve vysoké ambície nemajú. O sezóne sme sa rozprávali s hrajúcim trénerom Ivanom Jánošíkom.

Moravany sú dlhoročným účastníkom 7. ligy Rubbex a každú sezónu sa radia medzi mužstvá v hornej polovici tabuľky. V minulosti mužstvo trápil užší káder, ktorý im v prípade zranení komplikoval situáciu. To sa však zmenilo, tím doplnilo niekoľko mladých hráčov, ktorí vyšli z Futbalovej školy Róberta Hanka. Tá donedávna v Moravanoch nad Váhom pôsobila.

Káder doplnili mladí hráč

„Sezóna nám zatiaľ vychádza. Byť na čele tabuľky nebolo naším cieľom ani predpokladom, do sezóny sme išli s tým, že chceme potrápiť každé mužstvo čo najviac. To sa nám aj darí a vďaka tomu sme na špici,“ zhodnotil tréner Ivan Jánošík.

Ako dodal, príchod piatich mladých hráčov mužstvu veľmi pomohol.

„Niektorí hrávajú v základe, niektorí sú na lavičke náhradníkov a postupne sa do A-mužstva zapracovávajú. Je to pre nás veľká pomoc, pretože sme mali pomerne úzky káder.

Okrem toho sme doplnili mužstvo o Milana Klasovitého, ktorý prišiel z Ostrova, a Dávida Chebeňa, ktorý mal ročnú prestávku, no predtým hrával v Trebaticiach. Môžem povedať, že teraz máme káder stabilizovaný,“ pokračoval Jánošík.



K mladíkom v drese Moravian patrí Patrik Piešťanský, Jakub Halanda, Filip Ondris, Oskár Bartovic a z Trebatíc prišiel aj Frederik Valo.

Vyrovnaná súťaž

Siedma liga prišla po minulej sezóne o Madunice, ktoré využili možnosť postupu do vyššej súťaže. Smerom dnu pribudli Brestovany, ktoré boli doplnené z trnavskej časti siedmej ligy. Okrem Moravian sa na špici držia Borovce, Veľké Orvište, Chtelnica či Brestovany.

„Trakoviciam nevyšiel vstup do sezóny, ktorý teraz doháňajú, ale je vidieť, že už sa rozbehli. V minulých sezónach boli jedným z ašpirantov na postup a viem, že sa oň aj snažili,“ pokračoval Jánošík. A pociťujú Moravany, že by sa v dôsledku prestávky kvalita súťaže nejak zmenila?

„Nie, nepociťujeme žiadne zmeny, každý jeden zápas je náročný, či už ide o tabuľkovo silných, alebo aj slabších súperov, ktorí sa v zápase zameriavajú na dobrú defenzívu, kedy sa ťažko dávajú góly. Mužstvá v súťaži sú pomerne vyrovnané, čo dokazuje aj tabuľka a stačí, že raz zaváhame a prepadneme sa v nej na nižšie priečky,“ vysvetlil tréner.

(zdroj: OŠK Moravany nad Váhom)

Ako už bolo spomenuté, Brestovany sú nováčikom v súťaži a Moravany si s nimi už mali možnosť zmerať sily. V domácom zápase ich porazili rozdielom triedy. „Môžem povedať, že z hľadiska kvality to bol najlepší aj najťažší zápas. Je vidieť, že tí chalani sú z okolia Trnavy, sú futbaloví a kvalita je tam oproti ostatným mužstvám o niečo vyššia.“

Nemajú vysoké ambície

Vzhľadom na výsledky by sa mohlo zdať, že Moravany majú postupové ambície, ale opak je pravdou.

„O tomto sme sa nerozprávali a ani naše postavenie v tabuľke zatiaľ nijak neriešime. Sezóna je ešte dlhá a myslím si, že tímy, ktoré majú postupové ambície, budú cez zimu káder dopĺňať, čo my pravdepodobne nebudeme. Je o tom predčasné hovoriť. Okrem toho, ak by sa nám to podarilo, museli by sme nad tým pouvažovať a zvážiť možnosti, ako aj okolnosti,“ pokračoval Jánošík.

Mužstvo navyše nemá až tak dobrú prípravu, keďže väčšina hráčov dochádza za štúdiom do Bratislavy. Počas týždňa sa tak schádzajú v tréningovom procese hlavne starší hráči. Moravany však trápia aj zranenia.

„Ja osobne mám problém so zadným stehenným svalom, Dávida Chebeňa tiež trápia svalové ťažkosti. Máme v mužstve maródku a aj vďaka mladým hráčom, ktorí sa k nám pripojili, to vieme vykryť a doplniť,“ vysvetlil tréner.

Na jednej strane mu zranenie umožňuje koučovať tím z trénerskej lavičky, keďže pozícia hrajúceho trénera je náročná, na druhej je cítiť jeho absenciu na ihrisku.

„Skutočne ide o náročnú pozíciu a je lepšie, keď môžem viesť mužstvo z lavičky. Nakoľko však máme v kádri mladých hráčov, ktorí sa zapracovávajú, tá kvalita ešte nie je úplne optimálna. Zatiaľ to však zvládajú aj bezo mňa,“ pokračoval Ivan Jánošík.

Moravanom sa však nedarí iba v lige, ale aj v pohárovej súťaži Bestrent Cup, kde už vyradili Ostrov a Bojničky. Najnovšie im žreb určil Dechtice, ktoré sú účastníkom trnavskej časti siedmej ligy.

„Veľmi sa tešíme na túto konfrontáciu, aj keď sme chceli nejaké mužstvo z vyššej súťaže. Verím však, že sa k nemu ešte dopracujeme,“ uzavrel tréner, ktorý by si želal, aby si na domáce zápasy našlo cestu viac fanúšikov.