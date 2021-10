Covid, tehotenstvo a nový život. Je tu nová evitovka od trnavskej rodáčky

Kniha Komediantka je v poradí treťou evitovkou od populárnej autorky, trnavskej rodáčky, Petry Hederovej.

Čo je hlavným motívom Komediantky od Petry Hederovej? Pandémia a tehotenstvo so ženatým mužom, ktorý sa k dieťaťu nemieni priznať. To všetko prinesie hlavnej hrdinke Agáte nové výzvy aj sklamania.

Agáta je celkom obyčajná žena, s ktorou sa osud nemazná. Jedného dňa zistí, že je tehotná so svojím prominentným milencom, ktorý o však dieťa nejaví záujem. Sám totiž deti má a k nim aj nič netušiacu manželku. Agáta sa teda rozhodne zostať slobodnou matkou.

Už počas tehotenstva v sebe odhalí skrytý talent zabávať ľudí. Začína sa kolotoč stand-up vystúpení, nakrúcania videí a nečakanej vlny popularity. Otvárajú sa jej celkom nové obzory, prichádzajú nevídané možnosti. Ale aj nástrahy a problémy...

Čo o svojom novom „počine“ hovorí samotná autorka Petra Hederová? „Už dávnejšie som mala v pláne napísať niečo o žene, ktorá sa venuje standupu. Fascinovalo ma to, pretože som sama uvažovala nad tým, či by som to dokázala. Zostala som len pri úvahách a povedala som si, že sa skúsim vžiť do tejto činnosti aspoň prostredníctvom knižky,“ hovorí.

Autorka prezrádza, že hlavnou postavou je mladá žena s moderným zamestnaním, ktorá, ako to už v živote býva, nemá šťastie v láske. „Neberie sa však príliš vážne a dokáže si zo svojho stavu vystreliť. Podotýkam, že jej situácia nie je jednoduchá, pretože je tehotná s mužom, ktorý už rodinu má a ďalšie dieťa odmieta,“ dodáva Petra Hederová, autorka ďalších dvoch evitoviek Za každú cenu a Odomkni!

Príbeh Komediantky je podľa jej slov hybridom viacerých tém, ako to zvyčajne v jej knihách chodí. „Spomína sa v nej aj pandémia a karanténa, pretože sa rada venujem aktuálnym témam,“ dodáva autorka. Tretia tohtoročná evitovka je teda prvou, ktorá je zasadená do dnešného časopriestoru spojeného s pandémiou a neľahkými časmi.

V tejto súvislosti sa vynára otázka: ako Petra Hederová zvláda tieto časy? „Mňa osobne celá pandémia ako osobu našťastie veľmi nepoznačila, keďže pracujem z domu a som človek, ktorý sa rýchlo adaptuje na nové podmienky,“ hovorí.

Komediantka je v poradí 18. z edície evitoviek pod záštitou vydavateľského domu MAFRA Slovakia.

Komediantka je treťou tohtoročnou evitovkou. Po Nikdy nebudem piť slaný čaj od známej Moniky Macháčkovej a románe Len raz – mimoriadne úspešnej prvotiny od novej autorky Ivany Popluhárovej.

Komediantka je už v predaji na weboch kníhkupectiev, v kamenných predajniach a na www.evitovky.sk

V predaji je aj elektronická verzia.

