FOTO: Divadlo Jána Palárika uviedlo v slovenskej premiére Pomalý svet Roberta Castlea

V slovenskej premiére ako prvý titul novej sezóny uviedlo trnavské Divadlo Jána Palárika (DJP) počas uplynulého víkendu Pomalý svet Roberta Castlea.

8. okt 2021 o 12:32 TASR

TRNAVA. V slovenskej premiére ako prvý titul novej sezóny uviedlo trnavské Divadlo Jána Palárika (DJP) počas uplynulého víkendu Pomalý svet Roberta Castlea. Dielo kanadského dramatika Norma Fostera s hercami naštudoval Ján Štrbák. V hlavných postavách sa predstavili Mária Jedľovská a Braňo Mosný.

Inscenáciu DJP uvádza v komornom priestore svojho štúdia. Krehký príbeh je o sile ľudskosti a zodpovednosti za tých, ktorí sú nám blízki. "Divákovi prináša povzbudenie a vieru v pozitívne ľudské vlastnosti. Po nesmierne vyčerpávajúcom roku plnom tragických správ a dramatických udalostí sme sa rozhodli vytvoriť inscenáciu, počas ktorej môžeme na chvíľu spomaliť a prestať sa upriamovať na negatívne správy. Práve naopak. Inscenácia nás upriamuje na to, čo dokáže byť na človeku obdivuhodné a inšpiratívne," uviedla dramaturgička divadla i inscenácie Lucia Mihálová.

Dej sa sústreďuje na tridsaťročného mentálne postihnutého Roberta, ktorý žije so svojou matkou Claire. Claire má rakovinu a rozhodne sa nájsť pre Roberta niekoho, kto sa o neho postará, keď ona zomrie. Ako nájomníčka k nim prichádza mladá Holly, ktorá má vo svojom živote poriadny zmätok. Najmä potom, čo zistí, že čaká dieťa so svojím bývalým profesorom. Vďaka detsky úprimnému Robertovi objavuje pravé ľudské hodnoty ako nezištnú lásku, obetavosť, súcit, láskavosť. Hoci príbeh vyzerá na prvý pohľad tragicky, Norm Foster sa vyhol akémukoľvek sentimentu, pátosu a moralizovaniu. Pomohol mu v tom originálny humor, ktorý vnáša do dialógov ľahkosť i v tých najťaživejších situáciách.

Ján Štrbák, ktorý je aj autorom prekladu, vo svojom režijnom prístupe kládol dôraz najmä na autentické vykreslenie charakterov a detailné rozkrývanie ich vzťahov. Ďalšie postavy stvárňujú Michal Jánoš, Miroslav Beňuš a ako hosť poslucháčka herectva Dana Droppová. Scénu a kostýmy vytvorila výtvarníčka Katarína Žgančíková.