Nezvládli riadenie, dve šoférky skončili mimo cestu

Polícia upozorňuje na nástrahy ciest počas jesene.

4. okt 2021 o 7:07 Peter Briška

TRNAVA. Policajti riešili minulý štvrtok (30. september) dopravnú nehodu neďaleko Cífera.

"Žena išla na aute Toyota Corrola a na trase z Cífera do Trnavy dostala s autom kvôli nezvládnutej jazde šmyk, vyšla do poľa a s autom sa prevrátila. Nehoda bola nakoniec riešená ako škodová udalosť," napísala Mária Linkešová, krajská hovorkyňa polície.

V rovnaký deň skončila mimo cestu aj 24 ročná mladá žena. Nehoda sa stala medzi Dolnými Otrokovcami smerom na Merašice. "Pri jazde neprispôsobila rýchlosť svojim schopnostiam, prešla do protismeru, vzápätí narazila do stromov a auto zostalo po nehode prevrátené na boku. Vodičku previezli záchranári na ošetrenie do trnavskej nemocnice," dodala hovorkyňa.

Polícia upozorňuje všetkých vodičov, aby jazdu prispôsobili stavu vozovky a najmä svojim schopnostiam. V jesennom období treba prispôsobiť aj techniku jazdy na mokrej vozovke.

"Nezabudnite na zradné mokré lístie, ranné hmly, úseky ciest v blízkosti vodných tokov a zver, ktorá sa presúva cez cestu najmä v ranných a večerných hodinách," uzavrela Linkešová.