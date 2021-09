Gladiátor Okoličány: Chcem byť produktívny a prospešný pre svoj tím

Trnavskí Gladiátori doplnili káder o skúsených hráčov aj odchovancov.

30. sep 2021 o 17:56 Martina Radošovská

TRNAVA. Minulá sezóna hokejovej Trnave vôbec nevyšla, Gladiátori sa umiestnili na poslednej priečke tabuľky. Mužstvo dohrávalo sezónu hlavne s mladými hráčmi, ktorých vytiahli z juniorov či dorastu. Cez zimu prišlo aj k zmene na trénerskom poste, kde tím prevzal Martin Baran a vedie ho aj v aktuálnom ročníku. Práve pred sezónou Trnava dopĺňala káder o odchovancov, ale aj skúsené mená.

K skúseným hráčom nepochybne patrí Michel Miklík, ale aj Marcel Holovič. Trnava si dokázala udržať aj Romana Kukumberga a hlási aj návrat odchovancov ako Roman Jurák či Dávid Okoličány.

Návrat do Trnavy

Práve Dávid Okoličány (24) má za sebou jednu z najúspešnejších sezón svojej kariéry. Najskôr obliekal dres kráľovskej Skalice, následne dostal možnosť vyskúšať si extraligu v Nových Zámkoch.

„Hodnotím ju ako jednu z najlepších sezón, práve preto, že som si mohol zahrať extraligu. Na začiatku sezóny sa nám veľmi darilo, následne sme sa v tabuľke prepadli, ale nakoniec sa nám podarilo postúpiť do play-off, kde sme vypadli so Zvolenom,“ popísal predošlú sezónu trnavský odchovanec. Ako dodal, bola to pre neho zatiaľ kľúčová sezóna, plná skúseností, ktoré využije v ďalšej hokejovej kariére.

Zaujímavosťou je jeho návrat do Trnavy. Aj keď nad ním rozmýšľal už v predošlých sezónach, nikdy nenadobudol reálne kontúry. Pred novým súťažným ročníkom ho však Gladiátori ohlásili ako jednu z posíl.

„Musím povedať, že som dostal viacero ponúk, no tá z Trnavy bola pre mňa najzaujímavejšia, a tak som sa rozhodol hrať opäť doma,“ objasnil Okoličány.

A ako sa zmenili podmienky v Trnave od jeho posledného pôsobenia? „Vnímam to tak, že sa zlepšili, každý hráč tu má všetko potrebné pre svoj rozvoj a môžem povedať, že všetko funguje tak, ako má.“

Naladení na rovnakej vlne

Dávid Okoličány (zdroj: HK Gladiators Trnava)

Gladiátori tak v kabíne vytvorili zaujímavý kolektív, kde skĺbili skúsenosť s mladou krvou. „Myslím si, že máme kvalitný tím. Je v ňom veľa skúsených hráčov, ale aj, naopak, mladých a neskúsených, ktorí sa od nich môžu veľa učiť.“

Práve doplnenie kádra o skúsenosť vníma trnavský útočník ako správny krok. „Je ešte skoro hodnotiť, uvidíme počas sezóny, ako sa to vykryštalizuje,“ doplnil 24-ročný ľavák. Vekové rozdiely v kabíne nepociťujú, práve naopak.

„Všetci sme si veľmi dobre sadli a vytvorili sme skvelý tím. Dá sa povedať, že sme naladení na rovnakej vlne.“ Cieľom je podľa Dávida Okoličányho vyhrávať, pretože motivácia v kabíne hráčom nechýba. Prirodzene je to aj prebojovať sa do play-off. A aké má mladý hokejista v trnavskom tíme osobné ciele? „Hlavne chcem byť produktívny, a tým prospešný pre svoj tím,“ prezradil útočník.

Trnavčania začali naplno trénovať od začiatku augusta, kedy bol tím už viac-menej vyskladaný a riešili sa príchody posledných hráčov. Následne kvôli karanténe nemohli odohrať Memoriál Ondreja Petráša v Leviciach a prišlo aj vypadnutie v Slovenskom pohári proti Dubnici.

„Z môjho pohľadu sme mali viacej z hry. Zo začiatku sme sa dostali do vedenia, mali sme veľa gólových šancí, ktoré sme nepremenili. Z toho ťažila Dubnica, ktorá bola v koncovke efektívnejšia a nakoniec vyhrala,“ zhodnotil pohárový zápas Okoličány, ktorý dodal, že Gladiátori za sebou majú kvalitnú prípravu po všetkých stránkach.

Okrem slovenských hráčov bude trnavský dres obliekať aj niekoľko legionárov, a to moravský hráč Jirka Hajdu, Rus Vladimir Antonov, Fín Nico Vuorijärvi a Patrik Rašín z Česka.

Prehľad výsledkov

Ešte pred štartom sezóny absolvovali Trnavčania predohrávku 46. kola s reprezentáciou SR 18. Gladiátori v tomto zápase pálili presne desaťkrát, hetrikom sa blysol útočník Marcel Holovič, tri kanadské body nazbieral aj obranca Martin Semaňák.

Reprezentácia SR18 – HK Gladiators Trnava 3:10 (0:1, 1:5, 2:4)

Góly: 24. Križan (Tomas, Eperješi), 60. Pobežal (Križan, Kurila), 60. Eperješi (Kukumberg) – 3. Litavec (Mrava, Adamčík), 25. Holovič (Okoličány, Jurák), 29. Komloš (Šandor), 31. Kukumberg (Vuorijärvi, Semaňák), 36. Šandor (Kupka), 36. Holovič (Schmidt), 46. Kupka (Vuorijärvi, Semaňák), 50. Antonov (Kukumberg, Semaňák), 56. Holovič (Jurák, Okoličány), 58. Šandor (Kupka, Ružek). Rozhodovali: Konc st. – Konc ml., Danko, strely: 33:44, vylúčení: 4:3, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:2.

TRNAVA: Hollý – Schmidt, Rašin, Semaňák, Vuorijärvi, Hajda, Kliment, Pejkovič, Poldruhák – Jurák, Holovič, Okoličány – Antonov, Kukumberg, Komloš – Ružek, Kupka, Šandor – Litavec, Adamčík, Mrava.

V prvom kole Slovenskej hokejovej ligy sa Trnava opäť stretla s Dubnicou a chcela jej oplatiť vyradenie zo Slovenského pohára. Núdza o góly v Dubnici nebola, no o víťazstve domácich rozhodlo druhé dejstvo, ktoré zvládli rozdielom triedy a z úvodného kola si zobrali plný počet bodov.

TSS Group Spartak Dubnica – HK Gladiators Trnava 6:5 (1:2, 4:1, 1:2)

Góly: 6. Mi. Kristín (Ďuriš), 29. Ondruš (Síkela, Cebák), 34. Ďuriš (Mi. Kristín, Sojčík), 34. Ondruš (Síkela, Andrisík), 40. Ďuriš (Sojčík, Mi. Kristín), 44. Síkela (Dubeň, Andrisík) – 10. Holovič (Schmidt, Kupka), 20. Miklík (Vuorijärvi, Antonov), 31. Kliment (Antonov), 49. Jurák (Kupka, Schmidt), 52. Okoličány (Jurák, Schmidt). Rozhodovali: Píšťanský – Danko, Rehák, strely: 35:25, vylúčení: 4:5, presilovky: 2:2, oslabenia: 0:0, 189 divákov.

TRNAVA: Hollý – Schmidt, Rašin, Semaňák, Vuorijärvi, Hajda, Kliment, Pejkovič, Poldruhák – Jurák, Holovič, Okoličány – Antonov, Kukumberg, Miklík – Ružek, Kupka, Šandor – Litavec, Adamčík, Mrava.

Druhé kolo prinieslo súťažný zápas medzi Trnavou a Bratislavou. Vďaka skvelej úvodnej tretine ho ovládli domáci hokejisti. Najvýraznejšie sa o to pričinila známa produktívna dvojička z minulého roka – Kukumberg a Antonov. Práve po spolupráci týchto dvoch hokejistov padli tri zo štyroch presných zásahov Trnavy.

HK Gladiators Trnava – Modré krídla Slovan 4:1 (4:0, 0:0, 0:1)

Góly: 2. Kukumberg (Antonov, Semaňák), 7. Kukumberg (Antonov), 13. Antonov (Kukumberg, Miklík), 17. Šandor – 58. Petráš (Jendek, Uram). Rozhodovali: Krajčík – Olle, Vyšný, strely: 32:28, vylúčení: 6:6 (navyše: Vuorijärvi 5min za vrazenie na mantinel), presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 275 divákov.

TRNAVA: Hollý – Schmidt, Rašin, Semaňák, Vuorijärvi, Hajda, Kliment, Pejkovič, Poldruhák – Jurák, Holovič, Okoličány – Antonov, Kukumberg, Miklík – Ružek, Kupka, Šandor – Litavec, Adamčík, Mrava.

Topoľčany zdolali Trnavu rozdielom triedy, vysoko 5:0.

HC Topoľčany – HK Gladiators Trnava 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Góly: 15. Ručkay (Čaládi, L. Novák), 31. Vereš (A. Gergel, Ďurech), 32. Kluka (Bečka), 38. Kluka (Bečka, Bystričan), 53. M. Novák (L. Novák). Rozhodovali: Čahoj – Rehák, Hanko, strely: 38:30, vylúčení: 2:7, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 213 divákov.

TRNAVA: Hollý – Schmidt, Rašin, Semaňák, Vuorijärvi, Hajda, Kliment – Jurák, Holovič, Okoličány – Antonov, Kukumberg, Miklík – Ružek, Kupka, Šandor – Mrava.

Trnava mohla siahnuť na ďalšie víťazstvo, avšak to im ušlo po dvoch minútach predĺženia, kedy rozhodol obranca extraligových Michaloviec František Gajdoš.

HK Gladiators Trnava – HC 19 Humenné 3:4pp (0:2, 2:1, 1:0 – 0:1)

Góly: 30. Šandor (Hajda), 37. Okoličány (Jurák, Schmidt), 44. Holovič (Jurák) – 3. Horvát (Borov, Krajňák), 11. Fedorko (Lačný, Farkaš), 32. Pichnarčík (D. Markuš, Horvát), 62. Gajdoš (D. Markuš). Rozhodovali: Moller – Synek, Haringa, strely: 33:40, vylúčení: 5:2, presilovky: 1:1, oslabenia: 1:0, 210 divákov.

TRNAVA: Hollý – Schmidt, Rašin, Semaňák, Vuorijärvi, Hajda, Kliment, Pejkovič, Poldruhák – Jurák, Holovič, Okoličány – Antonov, Kukumberg, Miklík – Ružek, Kupka, Šandor – Litavec, Adamčík, Mrava.