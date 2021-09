Pripravte sa na nedostatok elektroniky v predstihu a nakúpte Vianočné darčeky už dnes na Bedy.sk

Jeseň je už v plnom prúde a pomaly, ale isto začína sezóna predvianočných nákupov, ktoré sú každoročne vrcholom nákupnej horúčky. Európske trhy však hlásia nedostatok produktov, ktoré sú medzi slovákmi veľmi obľúbené. Má ísť o mobilné telefóny, notebooky a tablety, ale aj práčky, chladničky a inú elektroniku. Hlavným dôvodom prázdnych skladov je pandémia koronavírusu, ktorá zapríčinila nedostatok čipov a na čas pozastavila výrobu v Číne a iných krajinách.

Tento problém ako prvé pocítili automobilky. Dnes sa na nové auto čaká viac ako pol roka a takýto problém môže postihnúť aj ďalšie produkty. Čoraz viac zákazníkov sa namiesto nákupu v kamenných obchodoch rozhodne pre nákup na internete. Hlavným dôvodom je aj to, že zákazník dokáže nakúpiť kedykoľvek a kdekoľvek vďaka mobilnému telefónu, notebooku alebo tabletu. Problém s nedostatkom tovaru však budú pravdepodobne mať ako kamenné predajne, tak aj internetové obchody.

Mnoho ľudí hľadá overené obchody, ktoré ich objednávku vybavia rýchlo a tovar bezpečne doručia až domov. Aj preto vznikol nový vyhľadávač produktov Bedy.sk, ktorý združuje viac ako milión produktov zo stoviek overených slovenských internetových obchodov a nájdete v ňom aj elektro produkty a kuchynské spotrebiče, ktoré sú zatiaľ na Slovensku dostupné. S vianočnými nákupmi by ste sa teda podľa situácie na trhu mali poponáhľať.

Produkty sú vo vyhľadávači starostlivo zaradené do prehľadných kategórií a návštevník v nich môže filtrovať podľa množstva vlastností. Vyhľadávač produktov Bedy.sk Vám pomôže nájsť vhodný darček pre každú príležitosť. Či už sú to narodeniny, meniny alebo Vianoce, každý nájde to, čo potrebuje. Stačí si jednoducho vybrať zo siedmich hlavných kateģorií a vybrať si z desiatok tisíc produktov. Vo vyhľadávači nájdete len overené a bezpečné internetové obchody, v ktorých sa dá zaplatiť rôznymi spôsobmi ako platba kartou, na dobierku, alebo bankovým prevodom a tiež si v nich môžete vybrať z niekoľkých možností dopravy.

Bedy.sk sa snaží nakupujúcim priniesť pridanú hodnotu, ktorou je veľký počet produktov v rámci jednej platformy, rozdelených do prehľadných kategórií. Zákazník si tak dokáže v rámci vyhľadávača nájsť všetko cez nový notebook, kuchynské spotrebiče, posteľ do spálne až po nové topánky. Vyhľadávač združuje len overené slovenské internetové obchody, ktoré spĺňajú všetky kritéria bezpečného a pohodlného nákupu.