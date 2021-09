FOTO: Zadržali falošného policajta, ktorý prepadol ženu v jej byte

Polícia objasnila prepadnutie ženy v jej byte vo Veľkom Mederi mužom, ktorý sa vydával za policajta.

24. sep 2021 o 14:31 SITA

TRNAVA. Polícia objasnila prepadnutie ženy v jej byte vo Veľkom Mederi mužom, ktorý sa vydával za policajta. Vyšetrovateľ z Dunajskej Stredy zo zločinu lúpeže a prečinu porušovania domovej slobody obvinil 24 - ročného muža z okresu Galanta.

Muž podľa trnavskej policajnej hovorkyne Márie Linkešovej zazvonil na domový zvonec so slovami Polícia, otvorte. „Žena s neznámym mužom najskôr komunikovala cez zavreté dvere, no keď obeť nekonala, ako si muž predstavoval, násilím sa dostal cez dvere do jej bytu. Ženu fyzicky napadol, udrel ju do tváre a tá po útoku stratila vedomie. Byt prehľadal a zobral jej kabelku s osobnými vecami, mobilný telefón a 7 eur,“ informovala Linkešová. Prepadnutá žena bola hospitalizovaná v nemocnici a podľa lekárskej správy utrpela otvorenú ranu na hlavu a zlomeninu na nohe.

Kriminalisti krátko po čine preverili všetky kamerové záznamy a zistili totožnosť podozrivého. Dôkazy k trestnej činnosti získali aj v jeho dome v okrese Galanta. Policajtom sa podarilo zaistiť vecnú stopu, ktorá sa zhodovala so stopou na mieste činu. Zo skutku ho nakoniec usvedčila aj samotná žena, ktorá ho spoznala pri rekognícii.

Obvinenému mužovi hrozí za uvedený skutok trest odňatia slobody na 3 až 8 rokov. Muž zostáva až do rozhodnutia o jeho väzbe v cele policajného zaistenia.