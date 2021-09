V území Orolskej záhrady v centre Trnavy sa bude stavať, umožnili to poslanci

V lokalite Orolskej záhrady v absolútnom centre Trnavy sa bude stavať.

TRNAVA. V lokalite Orolskej záhrady v absolútnom centre Trnavy sa bude stavať. Mestské zastupiteľstvo v Trnave zmenilo územný plán v prospech výstavby polyfunkčného objektu na tomto mieste. Doteraz tam stavať nebolo možné, územie bolo určené pre parkovú zeleň, aj keď tá tam v skutočnosti nie je.

Z Orolskej záhrady je len niekoľko metrov na Hlavnú ulicu, ale aj do známeho nákupného centra. Pozemok s rozlohou približne 3600 metrov koncom minulého roku kúpila od cirkvi spoločnosť GS invest, ktorá tam chce stavať byty.

Proti zmene územného plánu v prospech výstavby sa ohradil poslanec Matej Lančarič. Nie je podľa neho správne, aby o tom, čo sa bude v meste stavať, rozhodovali developeri. Zmenou územného plánu si podľa jeho vyjadrenia majiteľ „astronomicky“ zhodnotí svoj pozemok.

„Majiteľ pozemku predsa kupoval od cirkvi tento pozemok s tým, že veľmi dobre vedel, alebo mal vedieť, že je to nezastavateľná plocha určená pre zeleň,“ argumentoval Lančarič. Vladimír Slezák z developerskej spoločnosti povedal, že cieľom je urobiť v Orolskej záhrade projekt, ktorý by reprezentoval mesto Trnava. Preto spoločnosť o svojom projekte dlhšie komunikovala s vedením mesta, aj s pamiatkarmi. Zdôraznil, že zastavanosť pozemku bude necelých 25 percent, zvyšok bude určený na zeleň. „Pozrime sa, ako to vyzerá teraz. Nebuďme naivní, že príde nejaký filantrop, ktorý tam spraví športovisko,“ povedal.

Výhrady k výstavbe v Orolskej záhrade mal pôvodne aj Krajský pamiatkový úrad a Okresný úrad v Trnave. Vedúci odboru územného rozvoja Mestského úradu v Trnave Ondrej Horváth však poslancov pred hlasovaním ubezpečil, že vo finále negatívne stanoviská k zmene územného plánu od týchto úradov nie sú.

Orolská záhrada bola pôvodne záhradou špitála a Kostola sv. Heleny z prelomu 13. a 14. storočia. Neskôr bola využívaná ako športovisko telovýchovnej organizácie Slovenský orol, ktorá v Trnave pôsobila od roku 1919. Približne do polovice minulého storočia tam mali svoje športoviská hokejisti, hádzanári alebo volejbalisti. Koncom minulého storočia tam športové aktivity definitívne ustali. V posledných rokoch je areál využívaný len na parkovanie vozidiel.