Pracháreň vynovia, ráta sa aj s mliečnym barom

Národná kultúrna pamiatka v centre Trnavy už dlhé roky chátra, aká ju čaká budúcnosť?

25. sep 2021 o 5:05 Peter Briška

TRNAVA Doteraz iba chátrala. Budova Prachárne v centre Trnavy už roky čaká na to, čo s ňou bude. Predchádzajúce vedenie mesta ju chcelo prenajímať, neskôr aj predať. To súčasné už dlhšie hovorí o jej kompletnej rekonštrukcii. Zisťovali sme, kedy to bude reálne.

Posledný nájomca odišiel ešte v roku 2008 a okrem kompletne zdevastovaného interiéru zanechal po sebe aj astronomický dlh.

V článku sa okrem iného dozviete: V akej výške bol dlh po nájomcovi?

V akom stave je dnes národná kultúrna pamiatka?

Koľko stála projektová dokumentácia?

Na čo by mali priestory v budúcnosti slúžiť?

Aké sú odhadované náklady na zamýšľaný projekt?

V apartmánoch chýbali dvere, koberce, nábytok, v kúpeľniach zasa obklady, vane, záchody, umývadlá či kotol. Celková škoda za zdevastované priestory a nezaplatené nájomné spolu s úrokom z omeškania sa vyšplhali na viac ako 90-tisíc eur. Prečo to posledný nájomca takto zničil je dodnes záhadou.