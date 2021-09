Hlohovec sa dočkal. Začnú opravovať most

Obnova mosta cez Váh v Hlohovci sa už onedlho rozbehne.

20. sep 2021 o 10:07 Peter Briška

HLOHOVEC. Roky sa o nej iba hovorilo, teraz je to tu. Už o niekoľko týždňov sa rozbehne kompletná obnova mosta cez rieku Váh v Hlohovci. Ide o jedinú prístupovú cestu do mesta od Leopoldova, navyše, každé popoludnie sa tam tvoria niekoľkokilometrové kolóny.

V súčasnosti sa most nachádza v 6. stupni, čo zodpovedá veľmi zlému stavu. Tempo jeho degradácie až na havarijný stav sa podarilo spomaliť vďaka vylúčeniu nákladnej dopravy ešte v lete 2019.

Najvyšší čas

Ak by ho neopravili, tak by mohlo dôjsť k jeho preklasifikovaniu do najvyššej, 7. kategórie, čo by znamenalo už potrebu prijatia mimoriadnych opatrení. V rámci nich by museli zúžiť pruhy či znížiť maximálnu rýchlosť. A to by samotné zápchy smerom na Hlohovec ešte natiahlo.