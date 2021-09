Škrtel: Nie je to len o mne, ale o celom mužstve

Pred debutom v trnavskom drese mal pocit zodpovednosti aj očakávania.

19. sep 2021 o 21:28 Martina Radošovská

TRNAVA. Očakávaného návratu Martina Škrtela na trávniky sa trnavskí fanúšikovia dočkali v 8. kole Fortuna ligy proti Seredi. V zápase neprehral ani jeden súboj a na ihrisku ukázal svoju kvalitu a skúsenosti. Jeho výkon ocenil ako domáci, tak aj hosťujúci tréner.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Páčil sa mi Martin Škrtel, ktorý mal veľký comeback, uhral si to suverénne, s prehľadom,“ vyjadril sa po zápase tréner Serede Juraj Jarábek.

Konkurencia na stopérskom poste

Martin Škrtel vytvoril v stretnutí stopérsku dvojicu so Sebastiánom Kóšom. Mladík len nedávno oslávil svoje osemnáste narodeniny. „Sebo je na svoj vek sebavedomý, pritom pokorný a skromný. Futbalu rozumie a vníma ho. Myslím, že nám v ňom rastie, a to nielen pre trnavský klub, ale aj pre slovenský futbal, stopér, ktorý by v budúcnosti mohol zamiešať karty aj v reprezentácii,“ pochválil Škrtel talentovaného Kóšu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Dve víťazstvá, nečakaný odchod aj Škrtelov návrat Čítajte

„Myslím si, že nám to fungovalo dobre na tréningoch, ako aj v zápase a nielen s ním, ale aj s ostatnými chalanmi, čo tam sú, či už je to Filip Twardzik, alebo Gergely Tumma. Konkurencia na stopérskom poste je výborná, hráči sú kvalitní a to nás môže posúvať dopredu.“

Martin Škrtel naposledy odohral súťažný zápas 27. decembra 2020, keď mu v drese tureckého Basaksehiru praskla achilovka na ľavej nohe. Po ôsmich mesiacoch si svoj debut v trnavskom drese užil. „Som rád, že sme vyhrali a potvrdili víťazstvo z Michaloviec. Konečne je to čakanie za mnou. Bola to dlhá doba a som rád, že ani po mojom príchode mužstvo neinkasovalo gól a že som to nepokazil,“ pokračoval Škrtel.

Zodpovednosť aj očakávania

Po zdravotnej stránke sa pre neho skončil duel bez problémov. „Achilovka je v poriadku, nijako ma neobmedzuje, no zo začiatku zápasu som trocha chytal tempo, pretože ten čas bez futbalu bol veľmi dlhý a je niečo iné trénovať a hrať zápas. S pribúdajúcimi minútami to bolo lepšie a verím, že s každým zápasom sa to bude len zlepšovať.“

Stoštyrinásobný reprezentant Slovenska však priznal, že pred zápasom mal pocity zodpovednosti aj očakávania. V 12. minúte predviedol prvý vážnejší zákrok, keď zastavil prenikajúceho útočníka hostí Romana Hašu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Zranený Martin Mikovič: Dni mi ubiehajú dlhšie Čítajte

„Nemôžem povedať, že by som mal trému, skôr očakávanie, pretože byť viac ako sedem mesiacov bez zápasu je dlhá doba a sám som bol zvedavý, ako zapadnem, keď naskočím do zápasu. Zo začiatku to bolo také oťukávacie a s pribúdajúcim časom sa to zlepšovalo. Potreboval som vyhrať súboj a dať nejakú dobrú loptu, aby som si v zápase začal veriť, no na hodnotenie môjho výkonu sú tu tréneri a fanúšikovia. Ja som rád, že sme vybojovali tri body a neinkasovali gól. Určite som pociťoval aj zodpovednosť, pretože som hral doma na Slovensku,“ podelil sa s pocitmi Marin Škrtel.

Do slovenskej najvyššej súťaže sa vrátil po 17 rokoch. A ako sa mu pozdáva kvalita Fortuna ligy?

„Čo som mal možnosť vidieť za čas, ktorý som v klube, ale aj v poslednom zápase, môžem povedať, že hráči v lige majú svoju kvalitu. Je to dobrý mix kvalitných mladých hráčov so skúsenými futbalistami. Najvyššia slovenská liga má určite svoju kvalitu.“

Hráči si zaslúžia podporu

Piate víťazstvo v sezóne posunulo zverencov Michala Gašparíka na čelo tabuľky. „Sezóna je ešte dlhá, no keď pôjdeme od zápasu k zápasu s takýmito výkonmi a poctivým prístupom, tak môžeme dosiahnuť cieľ, ktorý sme si dali,“ pokračoval 36-ročný futbalista, ktorý je v Trnave súčasťou kabíny už niekoľko týždňov.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: FOTO: Sagan splnil sľub a fanúšikom priniesol víťazstvo: "Bolo to super" Čítajte

„Našiel som tu žičlivé a prajné prostredie, kabína je vynikajúca a funguje dobre. Chalani ma prijali hneď od prvého dňa a rovnako nebol žiadny problém ani z mojej strany. Som rád, že som mohol byť s hráčmi aj v zápase, že som zapadol do mužstva aj po tejto stránke, a ako som spomenul, verím, že s pribúdajúcim časom sa budú moje výkony, ale aj výkony celého mužstva zlepšovať,“ pokračoval Škrtel.

Fanúšikovia v 37. minúte skandovali pokrik, ktorým chceli futbalovú ikonu privítať. Z tribún zaznelo „Martin Škrtel, vitaj v Trnave!“.

„Vždy je príjemné cítiť podporu fanúšikov, ale nie je to len o mne, je to o celom mužstve, klube a o spolunažívaní fanúšikov s mužstvom, ktoré je v Trnave na výbornej úrovni. Som rád, že prišlo toľko divákov, a verím, že okolnosti a opatrenia im umožnia chodiť na zápasy aj naďalej. Čím bude fanúšikov viac, tým lepšie, mužstvo hrá dobre a ich podporu na zápasoch si zaslúži,“ uzavrel Martin Škrtel.