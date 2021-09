Zranený Martin Mikovič: Dni mi ubiehajú dlhšie

S príchodom trénera Michala Gašparíka prišiel do kabíny aj zlom.

19. sep 2021 o 21:05 Martina Radošovská

TRNAVA. Ťažšie obdobie zažíva zranený kapitán Martin Mikovič, ktorému sa stal osudným zápas so Žilinou.

„Dni ubiehajú ťažšie. Väčšinu času ležím doma alebo sa pohybujem s barlami po dome či po dvore. Každé ráno sa snažím ísť na štadión za chalanmi. Keď idú na tréning, ja idem po vlastnej osi, no bol som ich už pozrieť aj na niekoľkých tréningoch, a aspoň takto sa ich snažím podporiť,“ popísal teraz svoje dni Martin Mikovič. Ten chcel toto obdobie využiť aj na iné aktivity, ako je zdokonaľovanie sa v anglickom jazyku, no ako priznal, zatiaľ sa k tomu nedostal.

„Keďže čakáme prírastok do rodiny, zariaďujeme byt a toho času nie je príliš veľa.“

Mikovič je rád, že fanúšikovia sa po dlhej dobe mohli vrátiť späť na štadión, sám si však všimol, že ich ubudlo.

„Je vidieť, že v Trnave je verná partia, no vnímam to tak, že veľa ľudí zanevrelo alebo si aj odvyklo chodiť na futbal kvôli koronavírusu. Niektorí sa možno aj boja a majú ešte taký blok. Trnavskí fanúšikovia sú najlepší a verím, že ich bude na štadióne len pribúdať,“ pokračoval Mikovič. Ako poznamenal, s príchodom trénera Michala Gašparíka prišiel do kabíny aj zlom.

„Zo začiatku to bolo trochu zvláštne, pretože sám som s ním kedysi hrával a nie je medzi nami veľký vekový rozdiel. Určil si však s nami pravidlá, ktoré dodržiavame, a nemáme s tým problém. Všetci ho rešpektujeme a v kabíne sme si rovní. Mám pocit, že odkedy prišiel do kabíny, akoby sa niečo zlomilo. Nehovorím, že dovtedy to bolo zlé, ale keď sa prehralo, niektorých hráčov to ani nemrzelo. S jeho príchodom sa to naštartovalo, vkladal do nás dôveru, robili sme systém, ktorý chcel hrať, a nám to vychádzalo,“ popísal Mikovič, ktorý vníma príchod Martina Škrtela, ako veľký prínos.

„Verím, že pomôže Trnave aj lige, ktorej sa zdvihne atraktivita, a verím, že bude mať prajné prostredie,“ uzavrel Mikovič.