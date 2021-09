Dve víťazstvá, nečakaný odchod aj Škrtelov návrat

Posledný týždeň priniesol do klubu niekoľko zmien.

19. sep 2021 o 21:22 Martina Radošovská

TRNAVA. V klube Spartak Trnava sa počas posledného týždňa udialo viacero zmien. Okrem toho sa spartakovci v strede týždňa predstavili na pohárovom zápase v Pate, ako aj na domácom ligovom stretnutí proti Seredi.

Zápas storočia

Na pohárový duel sa domáca štvrtoligová Pata pripravovala ako na zápas storočia. Pred rokom sa klub chystal na pohárové stretnutie s Dunajskou Stredou, ktorému však zabránila druhá vlna pandémie.

V marci prišlo rozhodnutie, že v Slovnaft Cupe budú pokračovať už iba tímy z prvej a druhej ligy, no amatérske kluby ako Pata dostali prísľub, že ich výsledky sa v pohári zohľadnia v nasledujúcej sezóne. Mužstvo bolo nasadené do tretieho kola, kde malo väčšiu šancu na súpera z prvej ligy, čo sa im napokon splnilo a doma privítali Spartak Trnava.

Pre Patu išlo o obzvlášť atraktívny zápas, pretože väčšina ľudí z klubu, ako aj z radov fanúšikov sú spartakovci. A aj keď Trnava na ihrisku súpera nedopustila žiadnu drámu, domáci si zápas užili. Na stretnutie si našlo cestu viac ako dvetisíc platiacich divákov. Nechýbalo Il Silenzio, transparenty, dokonca voz s koňmi, ktorý priviezol hŕstku fanúšikov.

Dobrú atmosféru a zážitok diváci ocenili veľkým potleskom na konci zápasu, ktorý skončil pre domácich výsledkom 0:4. Tréner Michal Gašparík dal v zápase šancu viacerým hráčom z lavičky.

Svoju premiéru si v trnavskom drese odbil aj Sýrčan Ammar Ramadan, ktorého klub nedávno predstavil ako novú posilu kabíny. Do zápasu po zranení naskočil aj Kristián Koštrna, ktorý sa zranil hneď v prvom zápase sezóny v nešťastnom pohárovom dueli na Malte.

Momentka z pohárového zápasu Pata - FC Spartak Trnava. (zdroj: FC Spartak Trnava/ Lukáš Grinaj)

Rozhodli už v úvode

Trnava síce bola jasným favoritom zápasu, no podľa trénera Gašparíka nechceli nič podceniť. Na góly diváci nečakali dlho a Spartak sa hneď v úvode rozstrieľal. Po faule na Ramadana pred šestnástkou si postavil loptu na priamy kop Bukata, ktorý obstrelil múr a skóre sa tak menilo už v 7. minúte. Onedlho sa po Cabralovej akcii dostala odrazená lopta k Boatengovi a v 10. minúte tak Spartak viedol 0:2. Tretí gól prišiel v 16. minúte, kedy po prihrávke Ramadana zvyšoval zblízka Cabral – 0:3.

V nasledujúcich minútach mala Trnava aj ďalšie šance, ktoré nepremenila na presný zásah. Domáci brankára Ľuboša Kamenára výraznejšie neohrozili. Druhý polčas už nemal také tempo hry, šance sa rodili len ojedinele a sprevádzali ich nepresnosti. Gól prišiel až v samom závere stretnutia, kedy sa po faule na Ramadana postavil na biely bod Yusuf a uzavrel výsledok na konečných 0:4.

FC Pata – FC Spartak Trnava 0:4 (0:3)

Góly: 7. Bukata, 10. Boateng, 16. Cabral, 90. Bamidele (pen)

TRNAVA: Kamenár – Čurma, Tumma, Kóša (46. Twardzik), Koštrna – Bukata (46. Bamidele) – Cabral (63. Iván), Grič (46. Vlasko), Ramadan, Jones – Boateng.

„Podarili sa nám rýchle góly, čo je v takýchto zápasoch vždy veľké plus, potom tempo hry upadlo a dohrávalo sa v tréningovom rytme. Aj takýto zápas je lepší ako tréning, takže sme si mohli vyskúšať nejaké veci,“ zhodnotil pohárový zápas tréner Gašparík. Následne zhodnotil aj výkony nováčikov či Koštrnu, ktorý nastúpil po zranení.

„Veľmi zaujímavo sa ukázal v prvom zápase Ramadan. Je futbalový, s kvalitným driblingom, má zaujímavé riešenia. Je trocha subtílnejší, ale popracujeme na kondícii. S Jonesom počítame na oživenie a na to je fajn. Je veľmi rýchly, dobrý v hre jeden na jedného, no dnes sme videli aj nedostatky, na ktorých musíme popracovať. Koštrna ešte v piatok hrať nebude, videli sme, že kondične sa trocha trápil, ale v základnej zostave už nastúpi Škrtel,“ prezradil Gašparík.

Momentka zo zápasu Spartak Trnava - Sereď. (zdroj: FC Spartak Trnava/ Lukáš Grinaj)

Vitaj v Trnave

Spartak Trnava v piatkovom domácom dueli privítal Sereď, ktorú zdolal výsledkom 2:0. V každom polčase padol jeden gól. Hráči Serede si boli pozrieť svojho súpera už počas týždňa priamo v akcii na pohárovom zápase v Pate.

Do 8. kola Fortuna ligy nastúpil aj bývalý kapitán slovenskej reprezentácie Martin Škrtel, pre ktorého si fanúšikovia pripravili privítanie, a to v symbolickej 37. minúte zápasu, pretože toto číslo nosí na drese, pokrikom „Martin Škrtel, vitaj v Trnave“.

Zápas sa začal minútou ticha za zosnulého trénera Justína Javoreka. Smutná správa prišla v stredu, 15. septembra. Justín Javorek zomrel vo veku 85 rokov a Spartak Trnava trénoval vo federálnej lige v sezónach 1982/83, 1983/84, 1984/85 a v slovenskej lige na jar 1994.

Trnava otvárala skóre už v 7. minúte, kedy prenikol po ľavej strane Yusuf, prihrávkou na päťku našiel nabiehajúceho Cabrala a ten zblízka otvoril skóre – 1:0. V 17. minúte napriahol spoza šestnástky Twardzik, no jeho strelu Iliev vyrazil na roh. Hostia vyslali prvú strelu na bránku v 19. minúte, no Takáč si s volejom Hašu poradil. Po polhodine hry vyrazil Takáč pred seba nepríjemnú strelu Karricu, ktorú sa snažil doraziť Haša, no trnavský brankár nebezpečenstvo zahnal na dvakrát.

Zápas mali pod kontrolou

Po zmene strán začali domáci opäť aktívnejšie, tlačili sa dopredu a vytvárali si šance. Po faule na Škrtela z priameho kopu len tesne minul Bukata. Potom to z diaľky neúspešne vyskúšal Vlasko. Sľubná akcia prišla v 67. minúte, keď sa po rýchlej trnavskej kontre dostal do šance Ristovski, no jeho zakončeniu zabránil Hurtado, ktorý sa hodil do strely.

Spartakovcom vyšiel brejk aj v 82. minúte, po Boatengovej prihrávke zlyhal v koncovke Cabral, zhruba zo sedem metrov trafil len do bočnej siete. Strelecky neuspel po rohovom kope Procházku ani Kóša, ktorého vychytal Iliev. Trnava sa poistky dočkala v 87. minúte. Boateng zachytil zlú Hučkovu rozohrávku a svoje sólo z polovice ihriska doviedol do gólového finále, keď obišiel vybiehajúceho Ilieva a skóroval do prázdnej bránky – 2:0. V závere ešte mohol prikrášliť trnavské víťazstvo Boateng, Iliev však svoje mužstvo podržal.

FC Spartak Trnava – ŠKF Sereď 2:0 (1:0)

Góly: 7. Cabral, 87. Boateng. ŽK: Twardzik, Bukata, Ristovski, Kóša, Savvidis – Hurtado, Ljubičič, Karrica, Haša. Pred 3427 divákmi rozhodovali: Ziemba – Somoláni, Vorel.

TRNAVA: Takáč – Procházka, Škrtel, Kóša (90. Tumma), Twardzik (90. Trajkovski) – Savvidis – Cabral (86. Jones), Bukata, Vlasko (76. Grič), Bamidele Yusuf – Ristovski (76. Boateng).

„Zápas sme mali od prvej do poslednej minúty pod kontrolou, pomohol nám úvodný gól. Hra sa postupne vyrovnala, ale do ničoho vážnejšieho sme súpera nepúšťali. Po zmene strán sme vedome chceli nechať Sereď viac hrať, aby sme si počkali na brejkové situácie, ktoré aj prichádzali, ale nezatvorili sme zápas skôr druhým gólom. Mohlo byť gólov aj viac, sme však spokojní, že sme vzadu uhrali nulu, novozvolená obranná štvorka fungovala a dalo sa na ňu spoľahnúť,“ zhodnotil výkon Trnavy na pozápasovej tlačovej konferencii Michal Gašparík.

Nečakaný odchod

Koncom pracovného týždňa obletela médiá správa o odchode riaditeľa klubu FC Spartak Trnava Milana Cuninku, ktorý v tejto funkcii pôsobil v klube dva a pol roka, a to od doby, kedy prišlo v Spartaku k zmene majiteľov po Vladimírovi Poórovi.

Ako ďalej informoval klub, vedenie preberajú prezident Peter Macho a generálny manažér Andrej Kalina.

Bývalý riaditeľ klubu Milan Cuninka. (zdroj: Martina Radošovská)

„Ďakujeme Milanovi za všetko, čo počas svojho pôsobenia v Spartaku urobil a prajeme mu veľa úspechov v osobnom aj pracovnom živote. Veríme, že to spoločnými silami zvládneme a tešíme sa na úspešnú sezónu, ktorú máme pred sebou“ vyjadrili sa Tomáš a Michal Drobní, ktorí sú majiteľmi klubu.

Z trnavského klubu ohlásil odchod aj nigérijský futbalista Izuchukwu Anthony, ktorý sa v závere prestupového obdobia dohodol na spolupráci s izraelským prvoligovým klubom Hapoel Haifa. Anthony prišiel do Spartaka pred rokom a pol a po svojom príchode sa stal oporou zadných radov. Počas jesene sa zranil v zápase v Žiari nad Hronom a dlhšie pauzoval. Po zranení sa však už ťažšie dostával do zápasov, keďže v stopérskej dvojici hrali spoľahlivo Twardzik s Kóšom. Anthony odohral v trnavskom drese 32 ligových zápasov, no v tejto sezóne zasiahol len do troch.