FOTO: Sagan splnil sľub a fanúšikom priniesol víťazstvo: "Bolo to super"

Cyklistické preteky dnes končili v Trnave.

19. sep 2021 o 18:11 TASR

TRNAVA. Prišiel, videl, zvíťazil. Peter Sagan splnil sľub a fanúšikovia ho konečne mohli vidieť na najväčších domácich cyklistických pretekoch. Svojej povesti šampióna nezostal nič dlžný a pri premiére na Okolo Slovenska získal najcennejší dres. I keď nevyhral ani jednu z piatich etáp, v každej z nich bojoval o popredné priečky a hlavne bonusové sekundy, vďaka ktorým sa stal celkovým víťazom. Žltý dres si obliekol po 3. etape a v tej záverečnej ho bez problémov obhájil.

Na 159,2 km trati z Trenčianskych Teplíc do Trnavy zvolila Bora-Hansgorhe aktívnu taktiku a vo veternej etape sa od začiatku snažila roztrhať pelotón. Podarilo sa to už po približne 50 km, keď sa vytvoril 25-členný únik. Bora v ňom mala až štvornásobné zastúpenie. Okrem Sagana v nej boli aj Maciej Bodnar, Daniel Oss a Frederik Wandahl. Z tímu Deceuninck-QuickStep, najväčšieho súpera Sagan, sa do úniku dostal len obhajca prvenstva Jannik Steimle. Dovtedy druhý muž celkového poradia Alvaro Jose Hodeg, ktorý pred etapou strácal na Sagana len dve sekundy, zostal v pelotóne.

Trojnásobný majster sveta získal na prémiách ďalšie sekundy a vo finiši obsadil tesne druhé miesto za víťazným Izraelčanom Itamarom Einhornom (Israel Start-Up Nation). Steimleho však nechal za sebou a potvrdil celkový triumf.

"Bol to špeciálny deň, od začiatku sa išli náročné preteky. Chceli sme to čo najviac sťažiť tímu Deceuninck, museli sme na to vyvinúť veľa energie. Išli sme naplno s celým tímom, naša taktika bola - najlepšia obrana je útok. Takže sme sa to od začiatku snažili potrhať. Z Deceunincku tam zostal s nami iba Jannik, čo bolo dobré. Šprintoval som na všetky prémie, aby som nestratil sekundy, a v závere sa mi podarilo byť druhý. Moji súperi v dojazde našetrili počas etapy viac energie ako ja. Ja som sa snažil byť aktívny, hlavne aby sme utrhli Alvara Joseho Hodega a vyšlo to," povedal v cieli spokojný Sagan.

Tridsaťjedenročný pretekár obsadil v úvodnom prológu 10. miesto, no v ďalších štyroch etapách skončil vždy na pódiu. Trikrát druhý a raz tretí. I keď mu štyrikrát tesne ušlo etapové prvenstvo, zisk žltého dresu to vynahradil: "Som veľmi šťastný, že som pri mojej prvej účasť na Okolo Slovenska zvíťazil, hoci som nevyhral žiadnu etapu. Celkové poradie je dôležitejšie, bol som medzi najlepšími od začiatku do konca. Preteky musím hodnotiť iba dobre. Ďakujem celému tímu za výkon, že ma počas celého podujatia ochraňovali a nakoniec je z toho celkové víťazstvo."

Sagan sa presúva do Belgicka

Sagan už dávnejšie sľúbil organizátorom, že sa na najväčšom cyklistickom podujatí na Slovensku predstaví. Jeho tím Bora uviedol, že sa tak stane ešte kým bude nosiť jeho dres. I keď v nemeckej stajni po sezóne skončí a vystrieda ju za francúzsky TotalEnergies, svoje slovo splnil on aj Bora. "Je to super. Musíme povedať, že za tie dva roky čo je Covid, som toľko ľudí pokope ešte nevidel, len na Tour de France. Na Slovensku je to dosť povzbudzujúce a dodali mi veľa energie. Ďakujem, že prišli pozrieť," uviedol.

Sagan sa teraz presunie do Belgicka, kde ho budúcu nedeľu čakajú preteky s hromadným štartom na majstrovstvách sveta. Organizátori pripravili klasikársku trať, ktorá povedie z Antverp do Leuvenu a meria 268,3 km.

"Myslím si, že ďmajstrákď bude úplne o niečom inom, ale určite je lepšie víťazstvo navyše ako menej. Budú to ťažké a dlhé preteky a bude treba byť trpezlivý," povedal.

Organizátori Okolo Slovenska si tento rok splnili dva veľké ciele, ktoré si dali už pred pár rokmi. Prvým bolo dotiahnuť na preteky Petra Sagana a druhým dostať ich do televízie Eurosport. Tá ponúkla každý deň hodinový priamy prenos, rovnako ako RTVS.

"Bol to naozaj jubilejný 65. ročník. Už len tou účasťou, ktorá tu bola. Na prvom mieste to bol Peťo Sagan, ale prišli aj ďalšie hviezdy. Prvýkrát sme mali priamy prenos na svetovej športovej televízii. Najlepší darček celému organizačnému tím, ktorý sme mohli po tých rokoch námahy dostať, je víťazstvo Peťa Sagana. Bolo to niečo úžasné. Mali sme výbornú atmosféru, ľudia boli pri ceste v každej dedine, každej zákrute, na každom kopčeku. Neviem to presne odhadnúť, ale Okolo Slovenska takto videlo niekoľko sto tisíc ľudí," povedal prezident Slovenského zväzu cyklistiky a generálny riaditeľ pretekov Peter Privara.

Už naberá kontúry aj budúcoročná edícia, ktorá by podľa plánov organizátorov mala odštartovať v Bratislave alebo jej okolí a finišovať v Košiciach.