Pohrýzol kamaráta i policajta. Muža spacifikovali paralyzérom

Nezvyčajný prípad sa odohral v obci Trstín.

17. sep 2021 o 13:51 Peter Briška

TRNAVA. Nezvyčajný prípad riešili policajti v Boleráze. O pomoc ich požiadal 73 ročný obyvateľ obce, ktorému sa mal neznámy, bosý muž vyhrážať zabitím.

„Policajti situáciu preverili. 41 ročný muž bol zmätený a pod vplyvom alkoholu. Hliadke tvrdil, že ho chcel kamarát na návšteve v bazéne utopiť. Situáciu vyriešil tak, že ho pohrýzol do nosa a z návštevy utiekol,“ popísala Mária Linkešová, krajská hovorkyňa polície.

Sťažoval sa na bolesť

Počas prítomnosti hliadky sa podozrivý muž začal sťažovať na bolesti v hrudníku, sťažené dýchanie a na miesto zavolali záchranku.

Správanie muža sa však začalo stupňovať. Začal byť vulgárny a správal sa agresívne až nakoniec odmietol s hliadkou z Trstína komunikovať.

Želal im smrť

Situácia sa vyostrila aj po príchode ďalšej hliadky z Trnavy. „Aj napriek opakovaným výzvam sa muž správal naďalej agresívne, jedného policajta trafil do tváre pohárom s vodou a pri obmedzovaní slobody pohrýzol veliteľa čaty do prsta. „Pri zákroku sa im vyhrážal, kládol aktívny odpor a želal im smrť. Policajti muža nakoniec spacifikovali pomocou elektrického paralyzéru,“ dodala hovorkyňa.

Vzhľadom na celé okolnosti vyčíňania muža, ho posádka RPZ za asistencie policajnej hliadky nakoniec previezli do trnavskej nemocnice.

„Vyšetrovateľka z Trnavy začala vo veci trestné stíhanie pre prečin útoku na verejného činiteľa. Dvaja zranení policajti boli po zákroku ošetrení v nemocnici,“ doplnila Linkešová. Celý prípad je naďalej v štádiu vyšetrovania.

