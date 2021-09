Po čelnej zrážke skončilo v nemocnici ročné dieťa

Okolnosti nehody polícia vyšetruje.

13. sep 2021 o 12:57 Martina Radošovská

ŠAMORÍN. Dnes (13. septembra) prišlo v ranných hodinách k čelnej zrážke dvoch osobných áut na výjazde z mesta Šamorín. Ako uvádza trnavská krajská polícia, účastníkom nehody bolo aj maloleté dieťa.

"39 ročná vodička auta Škoda Octavia prešla z nezistených príčin do protismeru. Ľavou prednou časťou narazila do oproti idúceho vozidla Lexus. Pri zrážke utrpela zranenia, s ktorými ju, aj s jej malým synom, previezli do bratislavskej nemocnice. Predbežne by nemalo ísť o vážne zranenia. Vodička Lexusu sa nezranila," informovala polícia, ktorá na mieste vykonala aj dychovú skúšku s negatívnym výsledkom jednej z vodičiek.

To, či žena zo Škody šoférovala pod vplyvom alkoholu budú zisťovať z jej krvi. Celková škoda na autách sa vyšplhala na 78-tisíc eur.

Polícia naďalej vyšetruje okolnosti nehody a jej presnú príčinu.