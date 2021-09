Trnava si z východu doviezla tri body. O víťaznom góle rozhodol Twardzik

V nadstavenom čase prišla rozhodujúca penalta.

11. sep 2021 o 21:29 TASR

MICHALOVCE. Futbalisti FC Spartak Trnava zvíťazili v zápase 7. kola Fortuna ligy na ihrisku MFK Zemplín Michalovce 2:1. O ich víťazstve rozhodol v nadstavenom čase Filip Twardzik, ktorý premenil pokutový kop.



Kapitán domácich Igor Žofčák nastúpil na 400. zápas v najvyššej slovenskej súťaži a pred začiatkom zápasu dostal symbolický dres s týmto číslom. Jeho tímu však nevyšiel úvod zápasu a v prvej štvrťhodine boli herne aj gólovo lepší hostia. Procházka vyslal v 9. minúte prudký center z priameho kopu a keď Savvidis zmenil smer jeho strely, domáci brankár Száraz bol bezmocný - 0:1.

Hostia získali sebavedomie, v nasledujúcej desaťminútovke diktovali hru a snažili sa o ďalší zásah. Postupne sa však k slovu dostali aj Michalovčania. V 35. minúte sa Kanu dostal za obranu hostí, osamotený pred brankárom Takáčom však neuspel. Situácia sa takmer identicky zopakovala o tri minúty, Kanu obohral protihráča, ale aj druhý únik zakončil strelou mimo bránky.

Domáci cítili šancu na vyrovnanie, postrážili si začiatok druhého dejstva a gólovej odmeny sa dočkali v 49. minúte. Artabe využil nedôraz hostí po centrovanej lopte a hlavou prekonal Takáča - 1:1. Hra získala tempo, oba tímy sa snažili strhnúť náskok na svoju stranu, no ofenzívnym akciám chýbala presnosť a moment prekvapenia. V 63. minúte sa striedajúci Saymon dostal k hlavičkovému zakončeniu, no namieril oba do Száraza.

V 67. minúte sa domáci dostali do tlaku po priamom kope Žofčáka, vyťažili však iba nevýraznú strelu Kanua. O tri minúty Žofčák odcentroval priamo na hlavu Trusu, ktorý z "malého vápna" hlavičkoval priamo do rúk brankára Takáča. V 74. minúte bolo rušno na opačnej strane, keď sa efektne uvoľnil Saymon a jeho pokus zmaril pohotovým zákrokom Száraz. O víťazstve hostí rozhodol v nastavenom čase Twardzik, keď premenil pokutový kop po zákroku Vaška na Boatenga.

MFK Zemplín Michalovce - FC Spartak Trnava 1:2 (0:1)

Góly: 9. Savvidis - 49. Artabe, 90.+2 Twardzik (z 11 m). Rozhodovali: Gemzický - Jekkel, Straka, ŽK: Mendéz, Vaško - Twardzik, 1537 divákov.

MICHALOVCE: Száraz - Vaško, Ranko, Artabe - Kotula, Neofytidis (46. Trusa), Begala (88. Kvocera), Mendéz - Ošima, Kanu (82. Popovits), Žofčá

TRNAVA: Takáč - Trajkovski, Savvidis, Kóša, Twardzik - Procházka, Grič (72. Boateng) - Vlasko (72. Bukata), Yusuf (72. Jones), Ristovski (90.+3 Tumma) - Iván (55. Saymon)