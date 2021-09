Ťažké zranenia i zrážka s kamiónom: Pri Dunajskej Strede sa stali vážne nehody, FOTO

Jedného z vodičov museli letecky transportovať do nemocnice, ťažko sa zranili aj ďalší členovia posádky.

10. sep 2021 o 9:15 Anton Hrachovský

DUNAJSKÁ STREDA. V okrese Dunajská Streda sa v uplynulých dňoch stali dve vážne nehody.

Ťažké zranenia

V utorok 7. septembra, krátko pred 17:00, išiel 39-ročný vodič Peugeotu 206 po ceste II. triedy medzi obcami Lehnice a Štvrtok na Ostrove.

"V pravotočivej zákrute mal najskôr prejsť do protismeru, potom zišiel vpravo mimo cestu a narazil do stromu. Pri nehode sa zranila celá posádka auta. Vodiča museli, s ťažkými zraneniami, letecky transportovať do Bratislavy," opísali nehodu policajti na sociálnej sieti.

Ďalších dvoch pasažierov previezli do nemocnice v Dunajskej Strede. Jeden z nich utrpel pri nehode ťažké zranenia.

"Polícia začala vo veci trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví s následkom ťažkej ujmy," dodali policajti s tým, že okolnosti nehody vyšetrujú.

Zrážka s kamiónom

Pri druhej nehode, ktorá sa stala v stredu 8. septembra, ostal vodič zakliesnený v aute. V dopoludňajších hodinách sa na ceste I. triedy pri Veľkom Mederi zrazili kamión a dodávka.

"Vodič dodávky nedodržal dostatočnú vzdialenosť a prednou časťou narazil do pred ním idúceho kamiónu. Vodiča z kabíny vytiahli hasiči. Našťastie utrpel len drobné poranenia a vodič kamiónu sa pri nehode nezranil," informovala polícia na sociálnej sieti.

Dopravnú nehodu nakoniec policajti vyriešili na mieste v blokovom konaní. Rumunskému vodičovi dodávky dali pokutu.

Za uplynulé dni sa stalo v Trnavskom kraji 11 dopravných nehôd. "Jedna z nich mala tragické následky a ďalších 11 osôb sa zranilo. Škody na vozidlách sa vyšplhali na viac ako 200-tisíc eur," uzavreli policajti.

