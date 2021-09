Autobusov, ktoré budú voziť ľudí k vlakom do Šaštína, bude viac

Trnavský župan Jozef Viskupič by privítal, keby čo najviac záujemcov o stretnutie s pápežom prišlo ekologickejšou verejnou dopravou.

10. sep 2021 o 7:51 SITA

TRNAVA. Trnavský samosprávny kraj zabezpečí v súvislosti s návštevou pápeža Františka v Šaštíne – Strážach v okrese Senica posilnenie spojov prímestskej autobusovej dopravy.

Autobusy budú privážať ľudí k vlakom, ktoré vypraví Železničná spoločnosť Slovensko. Pútnikov k vlakom privezú autobusy spoločností Arriva Trnava a Skand Skalica.

„Budeme radi, ak by čo najviac záujemcov o stretnutie s pápežom prišlo ekologickejšou verejnou dopravou, ktorá v tomto prípade predstavuje logisticky najjednoduchšie riešenie. Preto zabezpečíme prímestské autobusy tak, aby sa ľudia dostali na mimoriadne vlakové spojenia,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Zároveň požiadal všetkých cestujúcich o dodržiavanie opatrení na zníženie rizika prenosu ochorenia COVID-19.

Železničná spoločnosť Slovensko vypraví v stredu 15. septembra na trati Trnava – Kúty 16 pravidelných a 21 mimoriadnych vlakov.

Pri meste bude k dispozícii aj trinásť záchytných parkovísk. Do Šaštína je možné prísť aj na bicykli, tie však podľa upozornenia polície nie je možné zobrať si so sebou do sektorov na mieste konania svätej omše.

Svätá omša s pápežom Františkom v Šaštíne sa bude konať v stredu 15. septembra na sviatok Sedembolestnej Panny Márie za mestom na poli.

Jej začiatok je naplánovaný na 10:00, ešte predtým bude pápež na papamobile chodiť uličkami medzi sektormi, čo bude najlepšia príležitosť vidieť ho zblízka. Sektory budú uzatvorené už od 8:00, preto organizátori upozorňujú, že treba prísť na miesto s predstihom. Pre verejnosť budú sektory otvorené už v utorok 14. septembra od 22:00.

