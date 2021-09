Alternatíva trnavského jarmoku priniesie aj novinku

Jarmočný víkend je náhrada za Tradičný trnavský jarmok. Už tento víkend.

9. sep 2021 o 13:50 Peter Briška

TRNAVA. Tradičný trnavský jarmok tento rok nebude, Trnavčania i návštevníci však o zábavu neprídu. Náhrada v podobe podujatia Jarmočný víkend má zaujímavý program.

Chýbať nebude Stredovek pod hradbami, pripravená je aj Rozlúčka s letom. Budú aj stánky s remeselníkmi a kolotoče. Do Trnavy sa vracia aj pátranie po záhade Mocného opasku pre rodiny s deťmi. Všetko štartuje už v piatok večer.

V mestskom amfiteátri odštartuje jarmočnú náladu o ôsmej večer dvojkoncert Richarda Müllera a trnavskej skupiny Hudba z Marsu na Rozlúčke s letom.

Víkend bude oveľa pestrejší. Stredovek pod hradbami opäť nájdete v Sade Antona Bernoláka. Začína sa o desiatej dopoludnia, pripravená je aj večerná tancovačka do desiatej večer. V nedeľu budú brány podujatia otvorené iba do siedmej večer.

Stredovek pod hradbami s novinkou

Tento rok prichádzajú s novinkou, pôjde o živú simuláciu stredovekého mestečka pod hradbami. „Vyskúšajte si život remeselníka alebo aké je to byť kočovným obchodníkom s karavánou. Možno vás naopak zláka dobrodružstvo a necháte sa naverbovať do mestskej posádky, ktorá sa stará o poriadok v uliciach," hovorí Matej Juran zo Zaži v Trnave – Mestského kultúrneho strediska, ktoré podujatie organizuje.

Mestečko Tyrna má svoje zákonitosti a vlastnú peňažnú menu - tyrňáky, ktoré si môžu deti zarobiť za každú milú pomoc. Všetky kreditné aj debetné stanoviská budú označené, za tyrňáky si môžu deti užiť množstvo zážitkov. Viac sa dozviete priamo na mieste

Mesto Trnava v tieto dni vracia do ulíc aj úspešnú GPS hru Mocný opasok so špeciálnymi interaktívnymi živými výstupmi hercov pri jednotlivých stanovištiach. Podujatie je vhodné pre celú rodinu a ponúka vyriešiť záhadu Mocného opasku a nájsť kľúč od Dolnej brány. Hrať sa bude dať v sobotu aj v nedeľu popoludní, od tretej do šiestej. Začína sa pri mestskej veži.

Budú aj remeselníci

Stánky ľudových remeselníkov nájdete na pešej zóne, v Sade Antona Bernoláka a v časti od Radlinského po Kollárovu ulicu. Na parkovisku na Dolnopotočnej ulici budú pre deti fungovať kolotoče.

„Sme radi, že sa nám tento rok podarilo pripraviť vhodnú alternatívu Tradičného trnavského jarmoku, ktorá je v súlade s aktuálnymi nariadeniami a zároveň poskytne Trnavčanom aj návštevníkom možnosť zabaviť sa. Stánky s remeslami budú fungovať v režime ambulantného predaja, pri podujatiach budeme rátať účastníkov, no vďaka tomu, že sme ako okres v zelenej farbe, môžeme umožniť vstup každému. Stále však návštevníkov prosíme o obozretnosť a rešpektovanie preventívnych hygienických opatrení," hovorí viceprimátor Trnavy Tibor Pekarčík.

Tohtoročný alternatívny program, ktorý nahrádza jarmok, si nebude vyžadovať špeciálny dopravný režim.

Všetky ulice budú prejazdné a obyvatelia centra budú mať umožnený vjazd k svojim bytovkám v bežnom režime. Jedinou výnimkou je Dolnopotočná ulica, ktorá bude od 9. do 13. septembra uzavretá kvôli kolotočom na priľahlom parkovisku, prejazdná bude iba pre zásobovanie a záchranné zložky.

Obchádzková trasa povedie po Paulínskej, na ktorej bude dočasne umožnená obojstranná premávka a v úseku medzi obchodným domom Jednota a mestským úradom sa tam nebude dať parkovať.