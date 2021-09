Najúspešnejší spomedzi nováčikov v lige

Horná Krupá bojuje s viacerými zraneniami v kádri.

9. sep 2021 o 19:17 Martina Radošovská

H. KRUPÁ. Spomedzi nováčikov v 4. lige Severozápad vstúpila najlepšie do sezóny Horná Krupá. Zo šiestich kôl si pripísala štyri víťazstvá s Bánovcami nad Bebravou, Hlohovcom, Vrbovým, Kvašovom a dve prehry s Prečínom a v poslednom kole aj s regionálnym súperom z Bolerázu.

„Išlo o derby zápas, ktorý sme hrali po dlhých rokoch v domácom prostredí proti Bolerázu. Pre nás však nedopadol dobre, výpadok siedmich hráčov bolo na našej hre citeľne poznať, hlavne v zadných radoch chýbal stopér Španka. Do prvej šance sa dostal Sudin v 17. minúte, ale samostatný nájazd nedotiahol do úspešného konca. O minútu neskôr súper zahrával roh a po hlavičke Milinkovića išiel do vedenia – 0:1.

Druhý gól Bolerázu prišiel po zlej rozohrávke, čo využil Klenkovič na zvýšenie – 0:2. V 43. minúte síce znížil Konečný, no naša ďalšia individuálna chyba stopéra v 45. minúte pre nás znamenala ďalší inkasovaný gól – 1:3. V druhom polčase sme sa snažili o väčší pressing, čo sa nám darilo, ale gól to neprinieslo. Zápas ukončil súper v 94. minúte posledným gólom – 1:4. Boleráz potrestal všetky naše chyby. Z doterajších zápasov, ktoré sme odohrali v 4. lige, bol Boleráz najkvalitnejším súperom,“ zhodnotil víkendové stretnutie tréner Zdenko Nádaský.

Atraktívna liga

Štvrtá liga je pre Hornú Krupú z pohľadu trénera celkovo viac atraktívna, či už vyššou kvalitou, vyváženejšími výkonmi mužstiev, ako aj viacerými derby stretnutiami, ktoré predstavujú lákadlo pre množstvo divákov. „Určite ide o kvalitnejšiu súťaž, akou bola piata liga, no trochu ma sklamala kvalita niektorých rozhodcov,“ pokračoval Nádaský.

Káder Hornej Krupej sa snažili cez letnú prestávku prispôsobiť vyššej súťaži a získali tak niekoľko posíl. Z mužstva odišiel brankár Samuel Tollarovič do Košolnej, odkiaľ pochádza, Samuel Polakovič, ktorý pokračuje v Horných Orešanoch, a v klube sa rozlúčili aj s Patrikom Nádaským.

Do mužstva pribudol brankár Jaroslav Šnirc, ktorý je hráčom Senice, no naposledy obliekal dres Jablonice, defenzívu vystužili Tomáš Žitný zo Špačiniec, Peter Kozák a Jakub Ondriš, ktorí naposledy hrali v rakúskom SV Ebenthal. Okrem toho pribudol Jakub Ďuriš zo Zavara, ktorý poslednú sezónu obliekal dres Hlohovca, Filip Cmero z Dechtíc a Marek Hlavatovič z Lokomotívy Trnava.

„S vedením klubu sme sa zhodli, že mužstvo musíme posilniť, a prišlo až sedem nových hráčov. Káder sme potrebovali hlavne omladiť, aj preto prišli prevažne mladí hráči. Ide o pomerne veľký zásah, či už z pohľadu herného systému, ale aj kolektívu, takže sa postupne zohrávame, môžem však povedať, že v mužstve je veľmi dobrá atmosféra,“ pokračoval tréner.

Viacero zranení

Nováčik sa v súťaži postupne oťukáva a výsledkovo sa mu darí, no je tréner spokojný aj s predvádzanou hrou? „Myslím si, že je ešte priskoro hodnotiť, či je to dobré, alebo zlé, sme len na začiatku, postupne sa do toho dostávame a časom uvidíme. Prvé zápasy nám vyšli pomerne dobre po oboch stránkach, no musím povedať, že nás začali trápiť viaceré zranenia, celkovo postrádame až sedem hráčov.“

Podľa slov kouča ide aj o dlhodobé zranenia. Mužstvo tak nateraz nemôže rátať s už spomínaným stopérom Miroslavom Špankom, ktorý má natiahnutý postranný väz. Dlhodobo je zranený aj Martin Guldan, ktorého zas trápi zadný stehenný sval, či Ľubomír Heteš, ktorý má problémy s lýtkom. „V poslednej dobe sa nám nakopilo viac zranení a dúfam, že títo hráči sa čoskoro zotavia a pripoja sa k mužstvu,“ vysvetlil Nádaský.

Štvrtá liga je naplnená na osemnásť účastníkov, mužstvá majú za sebou, ale aj pred sebou náročný program, v ktorom ich čakajú anglické týždne. Napriek viacerým zraneniam sa však v Hornej Krupej komplikácií neobávajú, pretože majú pomerne široký káder.

„Pred sezónou sme rátali s tým, že sa niekoľko zápasov bude hrať aj počas týždňa, navyše sme na začiatku hrali aj pohár. Aj z tohto dôvodu sme sa snažili doplniť káder, ktorý je 23-členný, takže by sme mali všetko zvládnuť bez výraznejších problémov,“ objasnil kouč.

Prvá polovica tabuľky

Ako už bolo spomenuté, súťaž je divácky veľmi atraktívna a na zápasy sa zíde vždy množstvo fanúšikov aj z okolitých obcí. „Sám som veľmi milo prekvapený, že aj keď cestujeme na zápas von, máme so sebou dosť veľkú divácku kulisu. Je vidieť, že fanúšikovia majú záujem o futbal, dúfam, že ich svojimi výkonmi presvedčíme, aby chodili v čo najväčšom počte.“

Napriek dobrému vstupu nemá nováčik privysoké ambície, chce hrať hlavne v pokojných vodách, aby sa v lige udržal. „Chceli by sme, aby to bola prvá polovica tabuľky. Chceme sa vyhnúť zostupu, uvidíme, čo prinesie plánovaná reorganizácia. Na to sa však nebudeme pozerať, musíme hrať dobre, futbal robíme pre fanúšikov a preto, aby nás všetkých bavil,“ dodal Nádaský, ktorého mrzí, ako dopadla situácia s 5. ligou Západ. Jej súčasťou bola Horná Krupá do minulej sezóny.

„Je veľkou chybou, že to takto dopadlo, narušila sa kontinuita medzi ligami. Mužstvá, ktoré by chceli postúpiť, nemajú teraz kam, ja však dúfam, že sa 5. liga obnoví, aby sa vrátila nadväznosť a mohli sme sa opäť pozerať na kvalitné konfrontácie medzi mužstvami zo Záhoria a Trnavy.“