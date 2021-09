Jediné stopercentné mužstvo štvrtej ligy

Jaslovské Bohunice zatiaľ nestratili ani bod a sú na čele tabuľky.

9. sep 2021 o 10:58 Martina Radošovská

J. BOHUNICE. Dlhoročný účastník štvrtej ligy z Jaslovských Bohuníc sa v posledných sezónach pohybuje v horných priečkach tabuľky a inak tomu nie je ani v tej aktuálnej, do ktorej vstúpili výborne.

Ich úspešná šnúra pokračuje aj po poslednom zápase s Domanižou, ktorú zdolali 4:2, a sú tak jediným stopercentným mužstvom v lige. Okrem tohto víťazstva si do tabuľky pripísali plný počet bodov s Gbelmi, Ladcami, Trebaticami, Piešťanmi a Bolerázom, vďaka čomu sú na čele tabuľky.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Každé mužstvo v súťaži má svoju kvalitu, každý zápas je náročný. V prvých piatich kolách, ktoré sme odohrali, nemôžem zhodnotiť žiadneho súpera ako slabšieho. Každý zápas bol náročný, no so šťastnejším koncom pre nás,“ priblížil prvé kolá tréner Jaslovských Bohuníc Marek Juhász, ktorý je zároveň aj prezidentom klubu.

S viacerými zmenami

Vstup Jaslovských Bohuníc do sezóny je výborný a zatiaľ ich v lige nedokázal nik zo súperov zdolať.

„Sme radi za takýto úvod, no uvidíme, dokedy nám to vydrží. K futbalu prirodzene patria aj prehry, nevyhne sa im žiadne mužstvo. Chceme však dosahovať čo najlepšie výsledky aj vzhľadom na plánovanú reorganizáciu, navyše, túto sezónu je v súťaži až osemnásť účastníkov. Z tohto pohľadu je liga dosť náročná, čaká nás veľa stretnutí, prichádzajú zranenia, karty, navyše september je zápasovo veľmi nabitý a v úvode sme absolvovali aj Slovnaft Cup,“ pokračoval Juhász.

Pre Jaslovské Bohunice je liga veľmi atraktívna, má svoju kvalitu, navyše pribudli dvaja ďalší regionálni súperi, vďaka čomu sa zvýšil počet derby stretnutí. „Práve tento fakt nám pridáva špecifickú futbalovú príchuť z hľadiska atraktivity aj návštevnosti divákov.“

O tých v Jaslovských Bohuniciach nemajú núdzu. „Lákadlom sú hlavne derby zápasy, kde je vidieť aj zvýšená návštevnosť oproti ostatným súperom,“ vysvetlil Juhász.

(zdroj: ŠK Blava 1928 Jaslovské Bohunice)

Mužstvo prešlo pred novou sezónou výraznejšou hráčskou obmenou. Z kádra odišli Samuel Poláčik, Martin Machovič, Andrej Dobiš, Matej Hodulík a Filip Bago, ktorý prerušil aktívnu futbalovú činnosť kvôli zdravotným problémom. Smerom dnu prišli Matúš Loskot a Ján Lošonský, Tomáš Mrva, Miroslav Sedlák a Kevin Daniel. Pribudli aj dvaja zahraniční hráči Mugove Leroy Munyorove, ktorý naposledy pôsobil v Lehote pod Vtáčnikom, a Adanu Nathaniel Edeh, ktorý futbalovo vyrastal v doraste Spartaka Trnava.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Spartakovec Sebastián Kóša sa predstavil v reprezentačnom drese Čítajte

„K obmene muselo prísť. Niektorí hráči sa rozhodli pokračovať v iných kluboch a prišli aj viaceré zranenia. Keďže sme chceli zachovať určitú futbalovú úroveň, tak sme sa poobzerali po doplnení kádra a prišlo k nám sedem nových hráčov.

Mužstvo je ladené viac ofenzívnejšie, snažíme sa zohrať a postupne je vidieť zlepšenie. Čo sa týka spokojnosti s hernou stránkou, tá nebude nikdy stopercentná, pretože je náročné si udržať výkonnosť. Je to však na veľmi dobrej úrovni a uvidíme, čo nám sezóna prinesie ďalej herne aj výsledkovo,“ pokračoval Juhász.

Pohárová cesta

Jaslovské Bohunice boli úspešné aj v pohárovom ťažení, kde po víťazstvách nad Zvončínom a Veľkým Zálužím privítali na domácom štadióne druholigistu zo Šamorína. Síce sa v zápase prejavil rozdiel dvoch líg, stretnutie prinieslo početnú divácku kulisu a dobrú atmosféru.

„Z pohľadu súpera sme boli spokojní, pretože sme po dlhej dobe dostali tím z druhej ligy. Čo sa týka výsledku, tam už taká spokojnosť nie je, pretože sme prehrali 0:4. Šamorín ukázal svoju kvalitu, mali mladých, behavých, talentovaných zahraničných hráčov z Dunajskej Stredy, keďže Šamorín je farmou DAC-u. Futbalový rozdiel bolo vidieť hlavne v rýchlosti, čo nakoniec aj rozhodlo.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Trebatice dosiahli historický míľnik. Víťazstvo v pohári im pomohlo aj do ligy Čítajte

My sme sa celkom držali, v prvom polčase sme vydržali hrať so súperom vyrovnanú partiu, no v závere prvého dejstva sme inkasovali dva rozdielové góly a v podstate bolo po zápase. Mohli sme ho ešte zdramatizovať v úvode druhého polčasu, ale Banovič nepremenil pokutový kop a nastrelil brvno. Potom už to bola jednoznačná záležitosť hostí,“ zhodnotil Juhász, ktorý však dodal, že išlo hlavne o zaujímavú konfrontáciu pre mladých hráčov.

„Chalani mohli vidieť, aký je rozdiel medzi profesionálnym futbalom a amatérmi. Rozdiel je hlavne v trénovanosti, herné a taktické veci sa dajú dohnať. Ukázalo to mladým hráčom, že ak na sebe budú poctivo pracovať, dokážu sa prebojovať aj do vyšších súťaží.“

Jaslovské Bohunice majú cieľ pohybovať sa do piateho miesta, ale tiež hrať atraktívny futbal pre divákov a budiť rešpekt u súperov. „Chceme budovať dobrý kolektív, aby v kabíne bola dobrá atmosféra a aby si diváci zo zápasu odnášali zážitky, či už v dobrom, alebo v zlom, pretože aj to niekedy k futbalu patrí,“ uzavrel Juhász.