Spartakovec Sebastián Kóša sa predstavil v reprezentačnom drese

Proti Live a Severnému Írsku odohral plnú minutáž.

8. sep 2021 o 23:11 Igor Peterka

NITRA. Najmladší hráč vo výbere futbalovej reprezentácie Slovenska „21“, stále iba 17-ročný Sebastián Kóša, si svojimi stabilnými výkonmi v drese Spartaka Trnava vyslúžil nomináciu.

V úvodnom zápase kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy do 21 rokov proti Litve odohral celý zápas. Pre Kóšu bolo špecifické aj miesto stretnutia, hralo sa v Nitre, kde Sebastián naštartoval svoju profesionálnu kariéru.

Článok pokračuje pod video reklamou

Dal mu dôveru

Bezprostredne po konečnom hvizde sme sa ho spýtali, čo pre neho znamená obliecť si reprezentačný dres.

„Znamená to pre mňa veľa. Som vďačný za to, že tu vôbec môžem byť spoločne s týmito chalanmi a hlavne, že si ma tréner Kentoš vybral a dal mi dôveru na celý zápas,“ povedal mladý talentovaný futbalista.

U21: Slovensko - Litva (zdroj: Ján Tarábek)

Nervózny úvod

Hra aj výsledok priaznivcov potešili, Slovensko zvíťazilo 3:1, po prvom polčase viedlo 1:0. „Chceli sme vykročiť dobre do celej kvalifikácie, to sa nám aj podarilo, i keď zo začiatku to bolo také nervózne, ale myslím si, že potom sme si postrážili celý zápas a ukázali sme kvalitu, ktorú sme chceli ukázať,“ pokračoval Kóša, ktorý zároveň popísal aj silné stránky súpera.

„Hrali na dvoch hrotových útočníkov a ďalší Litovčania si dobre nabiehali do medzipriestorov. Niekedy som presne nevedel, či mám vystúpiť, alebo nie.“

Svojím postom stopéra pripomína začiatky teraz už svojho spoluhráča z klubu, bývalého 104-násobného reprezentanta Martina Škrteľa. Spýtali sme sa, či mu už stihol niečo poradiť.

„Zatiaľ nie, ale určite mi dá nejaké rady, pokoučuje a usmerní ma, čo bude fajn.“

Ďalší zápas odohrala naša „21“ už v utorok, kde v severoírskom Lurgane podľahli domácim rovesníkom 0:1, keď o osude stretnutia rozhodol premenený pokutový kop. Loptu do bránky poslal v 54. minúte Galbraith. Kóša aj v tomto zápase opäť odohral plnú minutáž.