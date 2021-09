Biely Kostol má školu skolaudovanú. Učiť sa v nej však nebude

Zámer otvoriť aspoň jednu triedu prvého ročníka sa nepodarí.

8. sep 2021 o 16:08 SITA

B. KOSTOL . Obec Biely Kostol v okrese Trnava má novostavbu základnej školy skolaudovanú a zaradenú do siete škôl. Zámer otvoriť k 13. septembru aspoň jednu triedu prvého ročníka sa naplniť nepodarí.

Rodičia podľa starostky Ivety Paulovej prihlásili len sedem detí, minimálny počet pre jednu triedu je jedenásť. Deti sa v škole v Bielom Kostole budú učiť najskôr v školskom roku 2022/2023.

Článok pokračuje pod video reklamou

Prišli o možnosť

Ak by škola začala reálne fungovať ešte v tomto školskom roku, mohla by sa podľa starostky Paulovej zapájať aj do rôznych výziev na získanie prostriedkov na jej ďalší rozvoj. Keďže rodičia malých školákov sa zariadili inak, škola o takúto možnosť príde.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: V Bielom Kostole sa nepodarilo otvoriť novú kontajnerovú školu Čítajte

Obec Biely Kostol získala stavebné povolenie na stavbu novej školy v apríli tohto roku, výstavba z kontajnerových modulov sa začala v máji. Situáciu pri výstavbe sietí skomplikovali vzácne archeologické nálezy, okrem toho meškali niektoré komponenty zo zahraničia.

Prijala ich vedľajšia obec

K 31. augustu nebola novostavba skolaudovaná, preto v nej nemohol 2. septembra napriek maximálnej snahe vedenia obce začať školský rok. Deti, ktoré boli pôvodne zapísané do školy v Bielom Kostole, prijala škola v susednom Ružindole.

Obec Biely Kostol v tesnom susedstve Trnavy nemala základnú školu od roku 2005. V tom čase rodičia dávali deti do škôl v susednej Trnave, obecné zastupiteľstvo preto rozhodlo o jej zrušení.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Fotogaléria: Pozrite si ako vyzerala letná atmosféra na pikniku Čítajte

V nasledujúcich rokoch začala v obci intenzívna výstavba bytov aj rodinných domov, do Bieleho Kostola prichádzali mladé rodiny. Obecné zastupiteľstvo rozhodlo o výstavbe novej budovy školy, pozemok za jedno euro poskytol developer, ktorý má v území pripravenú výstavbu rodinných domov.