Chránený hmyz priťahuje svetlo, most stlmiť nevedia

Podenky sú zaradené medzi chránené druhy. Spoločenskú hodnotu jedného jedinca vyčíslili na 50 eur. Na Kolonádovom moste sú ich každé ráno milióny.

6. sep 2021 o 9:37 Peter Briška

PIEŠŤANY. Kvalita vody vo Váhu sa zlepšuje, dôkazom je samotná príroda. Už niekoľko rokov po sebe sa na Kolonádovom moste v Piešťanoch roja milióny podeniek. Slovenský názov pre tento unikátny hmyz, ktorý sa spomína už v staroveku, zatiaľ neexistuje.

Masové rojenie podeniek v Piešťanoch sa objavuje na Kolonádovom moste posledné roky pravidelne, vždy v druhej polovici augusta.

Dôvod, prečo práve tam, je jednoduchý. Samci i samičky tohoto druhu veľmi priťahuje svetlo, čo je úplne bežný jav pre hmyz. Kedysi sa u nás masovo rojili bežne, pre znečistené rieky podenky takmer vymizli a dostali sa medzi ohrozené druhy.

Lepšia voda

To, že sa teraz objavujú každý rok, s najväčšou pravdepodobnosťou súvisí so zlepšením kvality vody vo Váhu. Potvrdil nám to Tomáš Derka z Katedry ekológie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. „Váh bol dlhé desaťročia veľmi znečistený, dnes je to už lepšie.“

Fakt, že vo Váhu v okolí Piešťan sa v minulosti podenky vyskytovali, potvrdzujú záznamy zo 60. rokov. Potom sa na dlhé desaťročia vytratili. S najväčšou pravdepodobnosťou pre ťažký priemysel v mestách na Váhu ako sú Trenčín, Dubnica, Púchov či Považská Bystrica.

Derka len nedávno robil výskum podeniek vo Váhu a zistil, že dolný Váh je stále ekologicky degradovaný.