Street Art Gallery má už svoje prvé diela. Priestor dostali domáci aj zahraniční umelci.

Mesto s projektom počíta aj na budúce roky.

5. sep 2021 o 7:09 TASR

TRNAVA. V Trnave pribudli v priebehu zhruba dvoch týždňov prvé diela budúcej pouličnej galérie, ktorými chce radnica oživiť verejný priestor.

Na tvorbe celkových deviatich muralov na stenách školy na Mozartovej ulici, na garážach na Limbovej ulici či protihlukovej bariére na Špačinskej ceste a ďalších miestach pracovali tvorcovia z Francúzska, Švajčiarska, Belgicka, Maďarska i domáci autori.

Pozitívne reakcie

S výsledkom úvodného ročníka Street Art Gallery je riaditeľ Street Art Festivalu Tomáš Lukačka , ktorý s mestom na projekte spolupracuje, viac ako spokojný.

„Podarilo sa nám do Trnavy dotiahnuť mená, ktoré vo svete niečo znamenajú, lepší začiatok Street Art Gallery ani nemohol byť. Zároveň sme mali pozitívne reakcie od ľudí, pristavovali sa, tešili sa, kedy toho bude viac. Svet street artu je otvorený, títo umelci radi prídu, keď majú vytvorené podmienky,“ uviedol pre TASR.

Mesto s projektom počíta aj na budúce roky. Potvrdil to i primátor Peter Bročka, podľa ktorého je street art jedna z plánovaných foriem podpory súčasného umenia vo verejnom priestore Trnavy.

Najmä periférne časti mesta

Mestský kurátor Adrián Kobetič doplnil, že vytypovaných plôch v Trnave na budúce roky festivalu je viacero, ide predovšetkým o periférne časti mesta, ktoré sú v kontexte s daným typom umenia.

„V zálohe je niekoľko výmenníkových staníc na sídliskách Družba, Prednádražie, Linčianska, sú takými typickými ikonkami verejného priestoru. Potom sú to aj väčšie plochy napríklad obytných domov,“ uviedol s tým, že už v priebehu festivalu sa mu ozvalo niekoľko desiatok Trnavčanov s tipom či ponukou voľnej plochy.

„Radi by sme postupne ďalším miestam dali nový kontext, vždy však v intenciách toho, že nechceme verejný priestor zahlcovať, ide skôr o jeho ozvláštnenie,“ dodal.

Námety vopred konzultovali

Podľa Mateja Jurana z mestského kultúrneho strediska umelci vopred s organizátormi Street Art Festivalu svoje námety konzultovali.

„Každý zo zahraničných umelcov doniesol kus svojho umenia a štýlu, svoj svojrázny podpis, čo sme namiešali ešte s domácou scénou. Veríme, že sme priniesli do ulíc mesta kolorit, kde si každý nájde svoje obľúbené dielo, “ povedal.

Najdlhšiu 24-metrovú stenu maľoval maďarský umelec Fat Heat, kde umiestnil koláž rôznych tvárí. Francúzsky tandem Cat 1 a Jace oživili trafostanicu na Beethovenovej ulici, Belgičan Nils Wastegard namaľoval na fasádu školy s rozmermi 10 krát 8 metrov tvár muža, susediaca patrila Švajčiarovi Art of Bustovi a jeho 'cartoon' postavičkám.

„Diela každého z týchto renomovaných umelcov možno spoznať v mnohých európskych mestách,“ upozornil Juran. Na ďalších plochách pracovali trnavskí tvorcovia, fungujúci pod menami Špendlo, Da Linka, Dias, Dian, Okay, Bisar, Monk, Ulmo, Cetys, Aero, Furt a Roek.

„Téma street artu je možno polarizujúca pre spoločnosť, ešte často je to chápané ako nie šťastný zásah do verejného priestoru. My sa však snažíme odbúrať túto stigmu, pracujeme s týmto umením. Zároveň je to spôsob, ako sa aktívne bojuje proti 'grafiťákom', vandalom, ktorí len tak popíšu akýkoľvek múr,“ dodal Juran.