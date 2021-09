Výletný cyklovlak odvezie turistov z Bratislavy do Malých Karpát

Historická mašinka so špeciálne upraveným vozňom prepraví až 30 bicyklov.

3. sep 2021 o 19:51 TASR

TRNAVA. Projekt Výletný cyklovlak je ďalšou z cyklonoviniek, ktoré v tomto roku pripravila Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj. Nadväzuje na prázdninové jazdy Výletného vlaku Pálffy, vyštartuje z Bratislavy cez Pezinok, Trnavu až do Smoleníc v sobotu 4. septembra a potom 11. septembra.

„Prázdninové jazdy Výletného vlaku Pálffy sa tešili veľkej obľube najmä u rodín s deťmi. Zážitok z jazdy historickým vláčikom zostáva rovnaký, len divadelné predstavenie nahradí špeciálny vozeň pre bicykle. Peší turisti majú možnosť buď vyraziť do prírody, alebo si pozrieť Smolenický zámok či Jaskyňu Driny. Pre tých, ktorí by chceli ušetriť sily, je pripravená kyvadlová doprava Smolenická fčela,“ povedal predseda KOCR a podpredseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Pavol Kalman.

Historická mašinka so špeciálne upraveným vozňom prepraví až 30 bicyklov. Bicyklisti aj turisti si vychutnajú jazdu priamo v historickom vlaku s kapacitou 116 miest a využiť ho môžu aj väčšie partie nadšených cyklistov či turistov. Pre vláčikových nadšencov je pripravená aj prehliadka strojovne a kabíny rušňovodiča historickej mašinky.

„Pre cestujúcich sme pripravili tipy na najlepšie cyklo aj pešie trasy, aby sme im tak uľahčili výber,“ doplnil Kalman. Informácie a vstupenky sú na https://www.krajzazitkov.sk/sk/cyklovylety/vyletny-cyklovlak.

Okrem cyklovlaku vypravuje KOCR aj cyklobusy. Prvým bol Cyklobus od vody k vode zo Senca cez Jelku do Čilistova, ďalší cyklobus do Malých Karpát bude voziť cyklistov z Trnavy cez Piešťany do Brezovej pod Bradlom až do 17. októbra.