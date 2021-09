Štyri dni budú nabité kvalitným divadlom

V Trnave pripravujú festival profesionálneho nezávislého divadla Fokus Pokus.

3. sep 2021 o 21:57 redakcia

TRNAVA. Festival profesionálneho nezávislého divadla Fokus Pokus prináša do Trnavy výber z toho najzaujímavejšieho a umelecky najhodnotnejšieho z tejto scény na Slovensku.

Od 9. –do 12. septembra 2021 naživo budete môcť vidieť 11 predstavení v rámci hlavného a sprievodného programu a okrem toho diskusie, workshopy a samozrejme, koncerty.

Organizátori chcú neustále rozširovať a podporovať kultúrne a umelecké povedomie a pomôcť k trvalej udržateľnosti myšlienky divadla - slobodného a neustále vedúceho dialóg s divákom.

Celý Fokus – Pokus sa odohráva v priestoroch kultúrneho centra Malý Berlín, v Divadle Jána Palárika a tiež v netradičnom priestore telocvične Základnej a materskej školy A. Kubinu.

Pribudnú i novinky

Do Trnavy počas štyroch dní prinesie výrazné a etablované profesionálne divadlá a zoskupenia, no tiež „lastovičky“ na tejto scéne.

Návštevníci sa môžu tešiť na otváraciu monodrámu Kataríny Cakovej Faustova záhrada, ktorá ponúka vizuálne a výtvarne podmanivý, tajomný príbeh inšpirovaný známym doktorom Faustom, pričom pracuje aj s bábkovými prvkami.

Prečo v nás slovo staroba vyvoláva strach? Je náročné byť starým? Tieto i ďalšie otázky si spoločne položíme vďaka Divadlu Nude a ich inscenácii Pasáž 5, ktorá komunikatívne a zaujímavo otvára dôležitú tému staroby človeka.

V druhý festivalový deň budú môcť navštíviť Centrum lásky k feminizmu, vytvorené zoskupením Dočasný kolektív – ide o komunitný priestor priestor pre ľudí, ktorí chcú skúmať vlastnú empatiu, prekonať hranice konštruktov a redefinovať si feminizmus ako pojem aj prax.

Následne sa v telocvični na ZŠ A. Kubinu predstaví Lukáš Bobalík s inscenáciou Timeout Burnout, ktorá je kombináciou športu (tenisu) a tanca a tématicky pojednáva o syndróme vyhorenia, ktoré neminulo ani tohoto interpreta – to všetko ozvláštnené živou hudbou a operným spevom.

Druhý festivalový deň divadelný program zakončí tanečno-pohybové predstavenie Sepiens Territory zoskupenia Yuri Korec & Co., ktoré sa zaoberá násilím, ktoré na sebe páchame, aby sme zamaskovali, kým sme. Ale aj násilím, ktoré nás chráni pred sebou samými alebo okolím, ktoré na nás upiera zrak skoro neustále.

Kreatívny workshop

V tretí deň sa budú môcť návštevníci zúčastniť workshopu kreatívneho upcyclingu s Pani zlatou na divadelnom nádvorí. Následne na rovnakom mieste dostanú možnosť priamo manipulovať účinkujúcimi v hravom happeningu Dočasného kolektívu Moneyfest, ktorý sa tematicky opiera o problémy kapitalizmu.

Ak ste zvedavý, čo všetko ľudia urobia pre peniaze, je táto „živá hra“ pre vás ako stvorená. Nasledovať bude hravá inscenácia Divadla Veteš, plná tém, ako stereotypy, vzájomný rešpekt a vzťahy – Telma a Hajda.

Ide o projekt pracujúcu s bábkovými prvkami, inšpirovanú filmom režiséra Ridleyho Scotta - Thelma and Louise. Večer zakončíme inscenáciou Svetlonos Divadla Odivo, ktorá multižánrovo – herectvom, projekciami, bábkami a podmanivou živou hudbou sľubuje nezabudnuteľný výlet do duše každého z nás.

Na záver

Finálny deň festivalu prinesie interaktívnu prezentáciu spoločenskej hry V iks dejstvách, vďaka ktorej sa zábavnou formou môžete dozvedieť viac o divadelnom svete, tvorbe a histórii.

Nasledovať bude performatívna inštalácia Hany Launerovej Hľadanie vnútornej krajiny, ktorá vás prevedie zákutiami Malého Berlína – budete môcť čítať poéziu, vnímať obrazy a sledovať niekoľko živých hereckých akcií. Nasledovať bude Divadlo Pôtoň s inscenáciou Pastierka symfónia, ktorá je inšpirovaná Bačovou ženou Ivana Stodolu a výtvarne i hudobne zaujímavo predostiera silný príbeh ľudských osudov.

Vznikala na základe tém, ktoré ponúka klasická slovenská dráma z minulého storočia odohrávajúca sa v prostredí Demänovskej doliny. Festival zakončíme predstavením Divadla Petra Mankoveckého Útek od divočiny, ktoré dáva dôležité otázky.

Je riešením vzdať sa pobytu v spoločnosti a individuálne utiecť do prírody? Alebo je to len alibizmus - zdanlivé zbavenie sa zodpovednosti? A koľkí vlastne môžu takto odísť a aké to je - žiť v/o samote?

Stretnutia s tvorcami

Tešiť sa však môžete i na diskusie o každom predstavení s tvorcami, ktorými chceme publiku priblížiť vznik týchto diel a dať možnosť dostať sa do užšieho kontaktu s hercami, režisérmi či choreografmi a podobne.

Súčasťou festivalu bude tiež atraktívna chill-out zóna/ meeting point na nádvorí Divadla Jána Palárika, kde bude možné získať akreditáciu, rovnako ako v Malom Berlíne.

Každý festivalový deň zakončíme koncertami lokálnych hudobníkov na nádvorí Divadla Jána Palárika.

Hlavným partnerom festivalu je Fond na podporu umenia, ktorý festival podporil z verejných zdrojov. Finančne festival podporila tiež LITA. Za kávovú opateru ďakujeme pražiarni coffeein. Za poskytnutie priestorov a parnerstvo ďakujeme Divadlu Jána Palárika a kultúrnemu centru Malý Berlín.

Festival organizuje občianske združenie Viac Kultúry.

