Novú kontajnerovú školu sa nepodarilo dokončiť

Zapísaní žiaci budú musieť navštevovať v nasledujúcich mesiacoch školy v susediacom Ružindole či Trnave.

2. sep 2021 o 13:13 TASR

Žiačka prichádza v prvý školský deň do školy. (Zdroj: FOTO SME - MARKO ERD)

BIELY KOSTOL. Napätie do poslednej chvíle zažívali v Bielom Kostole pri Trnave pred otvorením nového školského roka, no na novú kontajnerovú základnú školu (ZŠ) pre žiakov prvých tried napokon obec kolaudačné povolenie nedostala.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Mladú matku so štvorročnou dcérou zachránili zo strechy budovy Čítajte

Keďže sa od neho odvíja zaradenie ZŠ do siete škôl, zapísaní žiaci budú musieť navštevovať v nasledujúcich mesiacoch školy v susediacom Ružindole či Trnave.

Obec sa rozhodla, ako pred časom pre TASR povedala starostka Iveta Paulová, obnoviť školu v obci po šestnástich rokoch, dôvodom bol narastajúci počet obyvateľov.

Článok pokračuje pod video reklamou

V prvej etape plánovala obec kontajnerovú školskú budovu pre 1. stupeň a postupne naň podľa zámeru má nadviazať objekt pre 2. stupeň spolu s telocvičňou.

Súčasťou areálu bude aj vonkajšie multifunkčné ihrisko. Školu v Bielom Kostole, ktorá bola iba pre ročníky 1. až 4., zrušili v roku 2005 pre stále sa znižujúci záujem rodičov zapísať do nej deti. Využívali radšej možnosti v Trnave, kam dochádzali za prácou, prípadne v susednom Ružindole.

Stavbu zdržali nálezy

Zámer výstavby ohlásila obec už vlani. „Stavebné povolenie sme získali koncom apríla 2021 a to znamená, že až od tej chvíle bolo možné začať s výstavbou. Aby toho nebolo málo, tak archeológovia v lokalite objavili unikátne nálezy, čo zastavilo výstavbu príjazdovej cesty a zhotovenie kanalizácie. Okrem toho meškali dodávky stavebných materiálov a príroda tiež urobila svoje,“ napísala teraz k neotvoreniu školského roka na web obce starostka. I napriek týmto prekážkam boli zhotovitelia ochotní podľa nej pustiť sa do výstavby s tým, že škola sa v tomto roku otvorí.

Všetko pripravili

„Otvorenie školy bolo pripravené po každej stránke. Zabezpečili sme vybavenie do tried, zakúpili učebnice, sponzorsky zabezpečili interaktívne tabule. Boli vybrané učiteľky, družinárka, strava pre deti,“ uviedla starostka s tým, že tie deti, ktoré boli zapísané pre Biely Kostol, budú prijaté v Ružindole do jednej triedy.

Na výstavbu obec využila pozemok s rozlohou 53 árov, ktorý jej daroval developer, pripravujúci individuálnu bytovú výstavbu na hranici obce, nakoľko samotný Biely Kostol už žiadny vhodný pozemok na tento účel nemal.