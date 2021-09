Začal sa nový školský rok, minister školstva ho otvorí v modelovej škole

Do prvého ročníka základných škôl by malo nastúpiť viac ako 65-tisíc školákov.

2. sep 2021 o 9:03 SITA

BRATISLAVA. Dnes sa začal sa nový školský rok, ktorý minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) otvorí v modelovej škole na Tomášikovej ulici v Bratislave.

Na otvorení sa zúčastní aj premiér Eduard Heger (OĽaNO), predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba (SaS) a starosta mestskej časti Ružinov Martin Chren.

Ako informoval odbor komunikácie a marketingu ministerstva školstva, šéf rezortu otvorí školský rok aj v základnej škole na Železničnej ulici v Bratislave. V školskom roku 2021/2022 by mali školy privítať 706 825 žiakov.

Do prvého ročníka základných škôl (ZŠ) by malo nastúpiť viac ako 65-tisíc školákov a do prvého ročníka stredných škôl viac ako 42-tisíc študentov.

V súvislosti so začiatkom roka má štátna tajomníčka ministerstva školstva pre inklúziu, národnostné školstvo a celoživotné vzdelávanie Svetlana Síthová navštíviť Spojenú školu na Dolinského ulici v Bratislave a štátny tajomník pre šport Ivan Husár otvorí o 11:30 zrekonštruovanú telocvičňu na Evanjelickej spojenej škole na Námestí legionárov v Prešove. Ako informoval hovorca prezidentky SR Martin Strižinec, Zuzana Čaputová otvorí školský rok na základnej škole na ulici Dubová v Bratislave.

Študenti by si mali najbližšie oddýchnuť počas jesenných prázdnin, ktorých začiatok je naplánovaný 28. októbra. Vianočné prázdniny sa žiakom začnú 23. decembra a skončia 7. januára 2022. Polročné prázdniny pripadnú na pondelok 4. februára 2022. Následne sú naplánované jarné prázdniny, ktoré si ako prví užijú študenti Košického a Prešovského kraja, následne žiaci Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja a poslední budú tí z Banskobystrického, Žilinského a Trenčianskeho kraja. Veľkonočné prázdniny sú tento školský rok naplánované od 14. do 19. apríla 2022. Letné prázdniny sa začnú tradične 1. júla 2022 a potrvajú do 2. septembra s tým, že žiaci nastúpia do škôl 5. septembra 2022.

V školskom roku 2020/2021 sa celoslovenské testovanie žiakov piateho ročníka ZŠ, teda Testovanie 5 2021 uskutoční 18. mája 2022. Celoslovenské testovanie žiakov deviateho ročníka ZŠ, čiže Testovanie 9 2021, je naplánované na 6. a 7. apríla. Termíny maturitných skúšok sú rozvrhnuté od 15. do 18. marca 2022.