Trebatice dosiahli historický míľnik. Víťazstvo v pohári im pomohlo aj do ligy

Hráči si zdvihli sebavedomie a v súťaži vysoko porazili Radimov.

31. aug 2021 o 17:25 Martina Radošovská

TREBATICE. O futbalovú senzáciu v pohári sa postaral aj ďalší účastník 4. ligy. Trebatice počas týždňa privítali v rámci 2. kola Slovnaft Cupu druholigovú Petržalku, ktorú zdolali s výsledkom 2:1.

Domáce Trebatice sa ujali vedenia už 9. minúte, keď strelu kapitána Ľuboša Mikloviča ešte hosťujúci gólman Krížik vyrazil, ale na následnú dorážku Matúša Vala bol prikrátky – 1:0. Zakrátko vystrelil opäť Miklovič vedľa brány Petržalky, za hostí strieľal zas Krisztín, ale domáci brankár Kirka jeho pokus vyrazil a dorážka Daneka mierila vedľa. V 18. minúte mal Danek ďalšiu príležitosť, lenže v čistej šanci prestrelil bránu. V 34. minúte to skúšal opäť Danek prudkou strelou, ale Kirka bol pozorný a jeho pokus vyrazil na roh. Po prvom dejstve tak viedli Trebatice nad Petržalkou 1:0.

V úvode druhého polčasu chytil Krížik hlavičku Mikloviča a poradil si aj s jeho ďalšou hrozbou. Na opačnej strane mieril tesne vedľa Danek. V 53. minúte nenamieril presne hlavou ani domáci Samuel Valo, 65. minúta priniesla zakončenie Spáčila, no Kirka si s jeho pokusom poradil. O štyri minúty videl červenú kartu za faul pred pokutovým územím hráč Petržalky Timotej Tóth. Z nariadeného priameho kopu strelil krásny gól na 2:0 kapitán Trebatíc Ľuboš Miklovič. V 82. minúte sa neujal ani pokus striedajúceho Kudličku, ktorý letel tesne mimo. V závere stretnutia Petržalka znížila, keď nariadenú jedenástku po faule na Sliackeho premenil Hronec na 2:1, no ani to nestačilo a pre Petržalku sa pohárová púť skončila.

S mladým tímom

„Pred každým zápasom treba dúfať, že sa udeje malý zázrak a snažiť sa ho odohrať čo najlepšie. V Trebaticiach máme mladý tím, v zápase hralo sedem chlapcov, ktorí vyšli z nášho dorastu za posledné dva roky. Pred stretnutím som im písal do spoločnej skupiny, že pre mňa bude najkrajšie, keď to nebude o hlave, ale o pocitoch a že si ideme s radosťou zahrať. Jasné, že nesmie chýbať ani zodpovednosť a išli sme do stretnutia s cieľom uhrať so cťou dobrý výsledok, čo sa nám podarilo na 150 percent,“ zhodnotil výkon svojich zverencov Vladimír Hornáček.

Pre väčšinu chalanov z mužstva išlo o prvý zápas takéhoto rangu. „Väčšina chalanov, ktorá nastúpila v základnej zostave, sa ešte nekonfrontovala v súťažnom zápase s druholigistom. Upozorňoval som ich aj na to, aby si to vychutnali, pretože okrem súpera bolo výborné počasie, atmosféra, na zápas sa prišlo pozrieť veľa ľudí a myslím si, že toto je sen každého chlapca, ktorý začína v seniorskom futbale,“ pokračoval tréner Hornáček.

Sebavedomie v lige

Víťazstvo nad Petržalkou je určite dobrým impulzom do kabíny, keďže mužstvu sa v lige až tak nedarí. Po úvodnej remíze s Domanižou prišli prehry s Trenčianskymi Stankovcami a Jaslovskými Bohunicami, v poslednom kole sa im však podarilo nadviazať na víťazstvo v pohári a na domácej pôde vysoko porazili Radimov 5:0.

„Veril som, že toto víťazstvo prinesie do kabíny tie správne emócie a že to bude moment, ktorý chlapcov naštartuje k tomu, čo nám na ihrisku najviac chýba, a to je istota v zakončeniach a premieňaní gólových šancí. V troch zápasoch sme získali iba jeden bod a aj keď to možno vyznie ako klišé, ani raz sme neboli slabším súperom. Som rád, že sa nám podarilo s Radimovom zahrať na nulu, pretože v každom stretnutí inkasujeme a na nulu sme už dlho nehrali,“ tešil sa kouč.

V ďalšom kole privítajú Trebatice ešte zvučnejšieho súpera, a to fortunaligistu zo Zlatých Moraviec. Zápas je na programe 22. septembra o 15:30 a v obci pôjde nepochybne o veľký futbalový sviatok.

„Momentálne prežívame malý sen, ktorý ešte neskončil a podarilo sa nám ho posunúť o stupienok vyššie. Začiatok zápasu je naplánovaný na 15.30 h., niektorí chalani si budú musieť opäť vziať dovolenky a bude to pre nás aj náročný mesiac, keďže dve ligové kolá sa hrajú v strede týždňa. Určite si však budeme chcieť tento zápas užiť, možno si ho spríjemníme spoločným obedom a ako to vypáli na ihrisku, už uvidíme,“ dodal Hornáček.

Budú sa chcieť ukázať

Rovnaké pocity z úspešného pohárového ťaženia má aj kapitán mužstva Ľuboš Miklovič. „Už tento zápas bol pre nás futbalovým sviatkom, veď Petržalka má na Slovensku veľké meno a určite sa každý z nás teší aj na stretnutie s fortunaligistom, pretože sa bude chcieť ukázať. Veď koľko z nás malo možnosť hrať proti prvoligistovi?“

Ako dodal, hráči boli na zápas proti Petržalke nabudení. „Povedali sme si, že budeme hrať uvoľnene a užívať si tento deň. Nemali sme čo stratiť. Cieľ bol jasný, ukázať ľuďom, ktorí nás prišli podporiť, že budeme na ihrisku makať do poslednej minúty,“ pokračoval kapitán, ktorý sa v 70. minúte blysol ukážkovou strelou z priameho kopu.

„Skvelú prácu odviedol Matúš Valo, ktorý získal takmer nemožné a lopta sa odrazila tak, že som mohol ísť sám do šestnástky, kde ma súperov stopér stiahol a následne dostal červenú kartu. Priamy kop mi sadol naozaj veľmi dobre a padlo to krásne pod brvno, ostatné si od radosti ani nepamätám,“ priznal Miklovič. Ani v Trebaticiach neprebiehali žiadne pohárové oslavy, síce nejaké to pivo padlo, ale hráči museli ísť na druhý deň do práce.

To, že víťazstvo nad druholigistom hráčov nabudilo aj do ligy, dokazuje víťazstvo nad Radimovom, v ktorom Miklovič zaznamenal svoj hetrik. „Veril som, že nám to pomôže, naše výkony sú výborné aj v lige, no výsledky to absolútne nedokazujú. Potrebovali sme niečo takéto, aby sa nám vrátilo sebavedomie a dobrá nálada tak, ako sme ju mali na začiatku sezóny v pohárových stretnutiach,“ uzavrel kapitán mužstva.

OKF Trebatice – FC Petržalka 2:1 (0:1)

Góly: 9. Valo, 70. Miklovič – 90. Hronec (11 m), ČK: 69. Tóth (Petržalka).

TREBATICE: Kirka – Varga (76. Matyáš), Poláček, Kičin, Blaško, S. Valo, Machač (54. Jorík), Bartošek (62. Mihálik), M.Valo, Š. Valo (62. Pekarovič), Miklovič.

PETRŽALKA: Krížik – Kuník, Tóth, Krisztín, Rédeky, Danek, Hronec, Štefanec, Hurný (70. Kozák), Spáčil (66. Sliacky), Danek (66. Kudlička).