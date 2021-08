Susedia sú zúfalí. Z okna letel už aj nákup

Domáci z činžiaku na Hospodárskej sú bezradní. Už roky si nevedia pomôcť s nájomníkmi. Susedské spory v Trnave nie sú ničím výnimočným, polícia pravidelne zasahuje.

28. aug 2021 o 20:17 Peter Briška

TRNAVA. Susedské vzťahy nie sú vždy ideálne a vo viacposchodových bytových domoch, v ktorých žije viac ľudí, to býva často ešte náročnejšie.

Polícia s dlhodobými problémami väčšinou nevie hýbať, finálnym riešením býva často občianskoprávny spor.

Problémy na Hospodárskej

O ťažkostiach so susedmi vedia svoje aj vlastníci bytov na Hospodárskej ulici v Trnave. Do redakcie sa nám ozvala pani Mária. Svoje skutočné meno a presné číslo bytového domu si priala ponechať v anonymite, redakcii je však známe. Ťažkosti majú s nájomníkmi, ktorí sú hluční a nie práve poriadkumilovní. Je toho oveľa viac, ťahá sa to už niekoľko rokov.

„Do roku 2012 sme si nažívali v pokoji, udržiavali čistotu, vládla medzi nami úplná zhoda. Potom majiteľ bytu na najvyššom poschodí ho začal prenajímať. A vtedy to začalo,“ napísala na úvod Mária. Sú hluční, majú časté návštevy, najmä v noci. Výťah neustále chodí hore-dole. Zostáva po nich neporiadok.

„Navyše, z okna vyhadzujú papiere, plastové poháre. Letela z neho už aj váza či naposledy plná nákupná taška. Asi sa medzi sebou škriepili, lebo bolo odtiaľ počuť vreskot a buchot,“ dodala. Spomenula aj podozrivejšie veci. Napríklad, že niektorí taxikári sem prídu prázdni, niečo vyzdvihnú a znova prázdni odídu.